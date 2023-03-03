تحذير عاجل لحاملي “آيفون”: ثغرة جديدة تسمح بالتجسس على صورك الشخصية

تواصل – وكالات:

كشف خبراء في خصوصية أمن المعلومات عن ثغرتين جديدتين في نظام تشغيل هواتف “آيفون” من شركة ‏‏”أبل” الأمريكية، مما يتيح للقراصنة الاستيلاء على الصور والرسائل الشخصية للمستخدمين.‏

وتسمح الثغرتان لقراصنة الإنترنت، تجاوز إجراءات الحماية الأمنية، وتشغيل التعليمات البرمجية الضارة، للوصول إلى صور المستخدمين ورسائلهم، إلى جانب دفتر جهات الاتصالات، والتقويم السنوي “الكالندر”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يأتي ذلك بعد أقل من 10 أيام، من اعتراف شركة “أبل” بوجود أخطاء أخرى موجودة في أحدث نظام تشغيل “آي أو إس 16”.

اقرأ أيضًا:

ميزة شحن جديدة تثير استياء مستخدمي “آيفون”.. 4 خطوات لإلغائها

تشغيل التعليمات البرمجية الضارة

وتسمح الثغرتان (CVE-2023-23520) و(CVE-2023-23531) للقراصنة، بتجاوز عملية التوقيع المشفر، وتشغيل التعليمات البرمجية الضارة، خارج صندوق الحماية الأمني، وفقا خبراء الخصوصية في شركة “في بي إن أوفر فيو” لأمن المعلومات.

وليس من غير الواضح، منذ متى كانت الثغرات، تؤثر على هواتف “آيفون”.

وطرحت شركة “ابل” مؤخرا تنزيل “آي أو إس 16.3.1” لإصلاح الثغرات الجديدة.

اقرأ أيضًا:

لمستخدمي هواتف آيفون.. اكتشاف ثغرتين تجعلان جهازك عرضة للاختراق

5 خطوات لحماية معلوماتك الشخصية

كشف خبراء شركة “في بي إن أوفر فيو” عن خمس نصائح حول كيفية حماية معلوماتك الشخصية:

1) قم بتحميل التطبيقات الموثوقة فقط على هاتفك.

2) لا تثق بأجهزة غير معروفة عند توصيل هاتفك “آيفون” بها.

3) عند توصيل هاتفك الذكي بجهاز كمبيوتر لشحنه بالطاقة، يظهر إشعار على الشاشة يسألك عما إذا كان يجب الوثوق بالجهاز، لذا اختر دائما خيار “عدم السماح”.

4) لا تنقر على الإعجابات، أو فتح الرسائل من مرسلين غير معروفين.

5) يجب أن تحرص طوال الوقت على أن يكون هاتفك محدثًا بأحدث نظام تشغيل.