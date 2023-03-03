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المركزي السوري للزلازل: تسجيل 3867 هزة ارتدادية من 6 فبراير
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المركزي السوري للزلازل: تسجيل 3867 هزة ارتدادية من 6 فبراير

المركزي السوري للزلازل: تسجيل 3867 هزة ارتدادية من 6 فبراير

المركزي السوري للزلازل: تسجيل 3867 هزة ارتدادية من 6 فبراير
٠٦:٥٥:٣٣ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركزي السوري للزلازل، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 3867 هزة ارتدادية منذ زلزال الـ 6 من فبراير الماضي.

الوضع في سوريا بعد الزلزال أصبح كارثيًا

وحذر برنامج الأغذية العالمي، من أن الوضع في سوريا بعد الزلزال أصبح كارثيًا، حيث تفتقر المناطق الأكثر تضررًا إلى القدرات والبنية التحتية اللازمة للتعامل مع آثار كارثة بهذا الحجم.

وشددت منظمة الأمم المتحدة، على ضرورة وصول المساعدات الغذائية إلى سكان شمال غرب سوريا من جميع الجهات عبر كل الطرق ودون أي قيود.

تضرر 18 مليون شخص في سوريا وتركيا

وأشارت إلى تضرر نحو 18 مليون شخص بأنحاء جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا بسبب الزلزال المدمر الذي ضربهما في السادس من فبراير، وسلسلة الزلازل والهزات الارتدادية اللاحقة، حيث أدت الزلازل إلى مصرع عشرات الآلاف وفقدان ملايين الناس لمنازلهم وسبل عيشهم وممتلكاتهم.

المملكة ترسل 44 شاحنة إغاثية إلى سوريا

فيما عبرت أمس منفذ باب الهوى الحدودي، 22 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها مواد إغاثية متنوعة لتوزيعها في المناطق السورية المتضررة من الزلزال، في حين عبرت 22 شاحنة أخرى منفذ باب الحمام الحدودي.

توجيهات خادم الحرمين

ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السموِ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء حفظهما الله.

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