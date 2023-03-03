انخفاض ثروة أغنياء العالم بمقدار 10 تريليونات دولار

تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير الثروة السنوي الصادر عن وكالة “نايت فرانك” المختصة في استشارات العقارات، عن أكبر انخفاض سنوي في ثروة أغنياء العالم منذ إصدار تقريرها الأول في عام 2010.

وانخفض إجمالي ثروات الأشخاص البالغ عددهم 218 ألف شخص المصنفين على أنهم فائقي الثراء بنسبة 10% من 101.5 تريليون دولار في عام 2021 إلى 91.4 تريليون دولار في عام 2022، أي أن نحو 10 تريليونات دولار، بحسب موقع “thenationalnews”.

وأوضح الموقع أن تلك الخسارة الفادحة جاءت إثر صدمات ثلاثية، بسبب خسائر قطاع الطاقة والركود الاقتصاد ثم التوترات الجيوسياسية.

مكاسب ضخمة

من جهته، قال ليام بيلي، رئيس قسم الأبحاث ورئيس تحرير تقرير الثروة، إنه بعد سنوات من المكاسب الضخمة، عانى الأثرياء آثار تلك الصدمة الثلاثية، مؤكدا أن الأزمة الأوكرانية عملت على تعزيز أزمة الطاقة الأوروبية وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، شهد عام 2022 أحد الصعود الأكثر حدة لأسعار الفائدة العالمية عبر التاريخ، مما أدى إلى فترة ممتدة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، ناتجة عن سلسلة من الأحداث الكارثية.

يأتي هذا التقرير، بعد أن ذكرت وكالة “بلومبرغ” في وقت سابق أن خسائر أغنى 500 ملياردير في العالم بلغت ما يقرب من 1.4 تريليون دولار من ثرواتهم خلال العام 2022.

إيلون ماسك فقد صدارة قائمة الأثرياء

كان الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، فقد صدارة قائمة أثرياء العالم، وفقًا لمجلة “فوربس”.

وجاء تراجع ماسك على قائمة الأكثر ثراء في العالم، بعد أن أغلق سهم شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية على 6.3 بالمئة خلال تعاملات يوم الاثنين.

اقرأ أيضًا:

رغم تراجع ثروته.. «ماسك» يستعيد موقعه في صدارة أثرياء العالم

برنارد أرنو يقفز إلى الصدارة

وقفز برنارد أرنو، المدير التنفيذي ورئيس مجموعة “إل في إم إتس”، إلى الصدارة عقب تراجع ثروة ماسك على خلفية انخفاض سهم تسلا بحوالى 60 بالمئة هذا العام، وهو ما جعل ثروته تتراجع بأكثر من 7 مليارات دولار إلى 181.3 مليار دولار.

وتجاوز برنارد أرنو، ثروة ماسك بحوالى 186.2 مليار دولار، وفقًا لقائمة “فوربس”، ليصبح ثانيًًا على القائمة، متقدمًا على الملياردير الهندي جوتام أداني.

اقرأ أيضًا:

«قتلت المئات لهذا السبب».. شركة «إيلون ماسك» تواجه اتهامًا بانتهاك حقوق الحيوان

تراجع للمرة الثانية

وكان ماسك الذي استحوذ مؤخرًا على موقع “تويتر” خسر في 7 ديسمبر صدارة قائمة أثرياء العالم لفترة وجيزة قبل أن يستعيدها، وفقًا لمجلة فوربس.

وأتى ذلك بعد رهاناته الباهظة على شراء شركة التواصل الاجتماعي وبيع أسهم شركته للسيارات الكهربائية لتمويل الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

وكانت أسهم “تسلا” خسرت أكثر من 47 في المئة منذ أن قدم ماسك عرضه لشراء “تويتر” في وقت سابق من هذا العام.

وتراجع صافي ثروة ماسك إلى أقل من 200 مليار دولار في نوفمبر، حيث تخلص المستثمرون من أسهم “تسلا” وسط مخاوف من أن يصبح أكبر تنفيذي وأكبر مسهم في صانع السيارات الكهربائية الأكثر قيمة في العالم، أكثر انشغالًا بـ “تويتر”.

وانخفض صافي ثروة ماسك بنحو 70 مليار دولار منذ عرض الاستحواذ على تويتر في إبريل. وأغلق ماسك الصفقة في أكتوبر بقروض بقيمة 13 مليار دولار والتزام أسهم بقيمة 33.5 مليار دولار.

وإلى جانب تسلا، يرأس ماسك أيضًا شركة الصواريخ “سبيس إكس” و”نيورالينك”، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير شرائح لتوصيل الدماغ البشري بأجهزة الكمبيوتر.

اقرأ أيضا:

«إيلون ماسك» يفقد صدارة قائمة أثرياء العالم