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“صحة الطائف”: حالتا وفاة و21 مصابًا في حادث مروري
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“صحة الطائف”: حالتا وفاة و21 مصابًا في حادث مروري

“صحة الطائف”: حالتا وفاة و21 مصابًا في حادث مروري

“صحة الطائف”: حالتا وفاة و21 مصابًا في حادث مروري
٠٧:٠١:٢٦ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشؤون الصحية في محافظة الطائف عن وقوع حادثة مرورية لسيارة من نوع باص تقل أكثر من 23 شخصًا من جنسية عربية على طريق حضن الرابط بين الطائف وتربة.

وبحسب المعلومات الأولية نتج عن الحادثة مصرع شخصين ونقل 7 آخرين حالتهم خطرة بينهم حالة تم نقلها بالطيران إلى مستشفيات الطائف، وفقا لـ “عكاظ”.

وأعلنت مستشفيات محافظة تربة والملك فيصل الطبي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي والأمير سلطان حالة الطوارئ وإبقاء عدد من المستشفيات في حالة التأهب لاستقبال الحالات المصابة.

عدد الحالات

وكشفت صحة الطائف أن عدد الحالات 23 حالة، منها 7 حالات حمراء خطيرة، و10 حالات صفراء متوسطة، و4 خضراء عادية وحالتا وفاة.

وأشارت إلى أنه تم نقل 3 حالات حمراء وحالة واحدة صفراء إلى مستشفى الأمير سلطان، فيما تم نقل 4 حالات حمراء و6 حالات صفراء إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي واحدة منها عبر الإخلاء الجوي، كمل تم نقل 3 حالات صفراء إلى مجمع الملك فيصل.

ودعمت صحة الطائف من قبل إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بـ 7 فرق إسعافية إضافة إلى القيادة الميدانية، كما تم رفع الجاهزية في مستشفى الأمير سلطان والتخصصي ومجمع الملك وتربة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية الشؤون الصحية بالطائف الطائف المملكة

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