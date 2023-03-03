ضبط مقيم وثق ونشر محتوى مرئي لرجل أمن أثناء أداء عمله بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ونشر محتوى مرئي لرجل أمن أثناء أداء عمله.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

القبض على مواطن لدهسه أحد المارة

يأتي هذا بعد أيام إعلان شرطة الرياض، القبض على مواطن لدهسه أحد المارة أمام مرفق تعليمي بمدينة الرياض، وجرى إحالته واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

عقوبة الدهس العمد

وحسب النظام، فإن عقوبة الدهس العمد تم تحديدها بالسجن لمدة زمنية قد تصل إلى أربع سنوات أو دفع غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف ريال.

وتحدد العقوبة على حسب حجم الإصابة والضرر الناتج عن الحادثة، فكلما زاد الضرر زادت العقوبة، وفي بعض الحالات تفرض عقوبة الغرامة والسجن معًا.

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