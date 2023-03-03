“طيران أديل” تستعد للإجازة المدرسية بـ 1500 رحلة إلى 27 محطة

تواصل – واس:

أكمل “طيران أديل” مجهوداته للاستعداد للإجازة المدرسية لمنتصف العام الدراسي؛ عبر جدولة أكثر من 1500 رحلة على شبكة رحلاته المتنامية.

تجربة سفر مريحة لكافة الشرائح

وأوضح أنه جاهز بهذه الرحلات تصل إلى 27 محطة داخلية ودولية وموسمية؛ بهدف توفير مزيد من السعة المقعدية على القطاعين الداخلي والدولي؛ من خلال ضخ ما يقارب من 280 آلف مقعد لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية في هذا الموسم؛ وتقديم تجربة سفر مريحة ومرنة وموثوقة لكافة الشرائح.

أعلى معدلات انضباط مواعيد الرحلات

وأضاف أنه يعمل ضمن خطته التشغيلية على تعزيز التنسيق والتعاون مع شركاء النجاح في المطارات لضمان انسيابية وسهولة الحركة وتحقيق أعلى معدلات انضباط مواعيد الرحلات.

العودة بكل يسر وسهولة إلى مقاعد الدراسة

وأكد انه يقدم أفضل مستويات الخدمات للمسافرين الراغبين في قضاء إجازاتهم بين أقاربهم أو بغرض السياحة والترفيه في مرحلة المغادرة، بالإضافة إلى استمرار الرعاية والاهتمام بهم في مرحلة العودة أيضًا بكل يسر وسهولة إلى مقاعد الدراسة ومقار أعمالهم مرة أخرى بعد قضاء الإجازة.

عروض أسعار تنافسية على الرحلات الجوية

وأشار إلى أن يجند خلال هذه الفترة جميع منسوبي ومنسوبات الشركة لتشغيل أكثر من 150 رحلة يوميًا؛ حيث يسخرون كل إمكاناتهم لخدمة المسافرين في جميع مواقع الخدمة الأرضية وعلى متن الطائرات، إضافةً إلى تقديم عروض أسعار تنافسية على الرحلات الجوية من خلال حزمة من الحملات التسويقية إلى جانب العديد من العروض الأسبوعية لمختلفة المناسبات الوطنية.

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