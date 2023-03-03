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“طماطم ورمان بالمخدرات”.. هكذا ضبطتها أجهزة تكشف ما في بطن النملة! (فيديو)
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“طماطم ورمان بالمخدرات”.. هكذا ضبطتها أجهزة تكشف ما في بطن النملة! (فيديو)

“طماطم ورمان بالمخدرات”.. هكذا ضبطتها أجهزة تكشف ما في بطن النملة! (فيديو)

“طماطم ورمان بالمخدرات”.. هكذا ضبطتها أجهزة تكشف ما في بطن النملة! (فيديو)
٠٦:٤٧:٢٤ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استعرض مراسل فضائية “الإخبارية”، عينة من شحنة الطماطم والرمان التي عثر بداخلها على أكثر من مليوني من حبوب الكبتاجون في إرسالية واردة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

وعلق المراسل، قائلاً إن المهربين لايعلمون أن المنفذ الذي جرت من خلاله محاولة التهريب يحتوي على أجهزة بإمكانها رصد ما بداخل جوف النملة الصغيرة، ما بالك بهذه المواد (الرمان والطماطم) التي تم تهريب المخدرات بداخلها.

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مليونا حبة كبتاجون

وأحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، مليوني و15 ألفًا و116 من حبوب الكبتاجون ضمن الإرسالية، جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار “الطماطم والرمان”.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ الحديثة، عبارة عن “طماطم ورمان” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على الكمية المضبوطة.

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إحكام الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات 

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417).

وستقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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