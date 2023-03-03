علامة مبكرة على سرطان المبيض.. كم مرة تذهبين إلى الحمام؟

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سرطان المبيض هو مصطلح يطلق على مختلف السرطانات التي تؤثر على المبيضين وقناتي فالوب والتجويف البريتوني الأساسي.

وهوومن أكثر السرطانات التي تؤثر على الإناث خاصة بعد انقطاع الطمث (فوق عمر 50 سنة).

ما هي أنواعه؟

هناك أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من سرطان المبيض والتي تختلف في مدى انتشارها وتتنوع بحسب الخلايا التي تؤثر عليها، وتتلخص في الأنواع التالية:

1. سرطان بطانة المبيض

وهو أكثرها شيوعًا ويتضمن سرطان قناة فالوب وسرطان البريتوني الأولي أيضًا

2. سرطان الخلايا الجنسية

يؤثر على الخلايا التناسلية للمبايض وهو نادر جدًا.

3. سرطان الخلايا اللحمية

يؤثر على خلايا النسيج الضام وهو نادر جدًا أيضًا.

4. سرطان الخلايا الصغيرة (SCCO)

هو نادر جدًا ومن غير الواضح إذا كانت الخلايا هي من خلايا بطانة المبيض أو خلايا انسجة الحبل الجنسي أو الخلايا الجنسية أو الخلايا اللحمية.

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أعراض مبكرة

وأكثر من ثلاثة أرباع هذه التشخيصات يتم اكتشافها في المرحلة الثالثة، مما يجعل الأطباء يسمونه بـ “القاتل الصامت”، لكن هناك أعراض “مبكرة” يمكن اكتشافها عند الذهاب إلى الحمام، وفقًا للدكتورة سوزانا أونسورث، طبيبة أمراض النسا.

وتقول أونسورث، إن الحاجة الملحة للتبول أو التبول بشكل متكرر يمكن أن تكون علامة منبهة لسرطان المبيض.

وأضافت، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “إذا لاحظت أنك تتبولين بشكل متكرر أو كنت بحاجة إلى الاستيقاظ أثناء الليل للذهاب للحمام، فيجدر بك أن تطلبي نصيحة الطبيب”.

وبينت أنه “بمجرد ظهور خلايا سرطان المبيض خارج جدار المثانة أو تسبب تراكم السوائل في الحوض الذي يضغط المثانة، قد يدفع ذلك إلى الحاجة متكررة للحمام”.

وبخلاف الحاجة المتزايدة للتبول، يمكن أن يؤدي تراكم السوائل في الحوض إلى الضغط على القولون، مما يؤدي إلى حدوث الإسهال.

علاوة على ذلك، فإن الأعراض التي تظهر داخل الحمام ليست العلامات “المبكرة” الوحيدة لسرطان المبيض، إذ أن هناك علامات أخرى تتراوح من الألم إلى النزيف المهبلي، وفقًا للدكتورة أنسوورث.

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الانتفاخ

إذا كان هناك شعور بالإحساس بعدم الراحة فجأة ولم يهدأ في غضون أسابيع، يجب استشارة الطبيب.

قالت الدكتور أونسورث: “إذا كنت تعانين من بداية انتفاخ جديدة، أو انتفاخ لايهدأ في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، أو انتفاخ يحدث بشكل متكرر دون محفزات واضحة، أو انتفاخ لا يحل بالعلاجات المعتادة أو التغييرات الغذائية، فإن الأمر يستحق التحدث إلى طبيبك”.

الألم

يجب أيضًا استشارة الطبيب في حالة الألم الجديد أو المستمر الذي يستهدف منطقة الحوض أو الظهر أو أسفل البطن.

فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة

قالت الدكتور أنسورث: “هناك علامة أخرى يجب الانتباه إليها وهي حدوث تغير في الشهية، أو إذا لاحظت أنك تشعرين بالشبع أسرع بكثير من المعتاد عند تناول الطعام. وبالمثل، يمكن أن يكون فقدان الوزن السريع وغير المبرر مؤشرًا مبكرًا على الإصابة بسرطان المبيض، لذا من الأفضل فحصه”.

النزيف المهبلي غير الطبيعي

سواء حدث ذلك بين فترات أو بعد ممارسة العلاقة الحميمة، يجب دائمًا استشارة الطبيب حول النزيف المهبلي غير المبرر. يمكن أن يشير هذا أيضًا إلى حالات سرطانية أخرى مثل سرطان عنق الرحم.

كتلة أو تورم

على الرغم من أن هذه الأعراض تميل إلى الظهور لاحقًا، إلا أن وجود كتلة أو تورم في أسفل البطن أو الحوض قد يكون أيضًا من الأعراض.

وأضافت الدكتورة أنسورث: “هناك عدة أعراض مختلفة يمكن اعتبارها علامات تحذيرية لسرطان المبيض. في حين أن العديد منهم خفي ولا يعني بالضرورة أنك مصاب بالمرض؛ أود دائمًا أن أشجعك (على) فحصها من قبل الطبيب”.