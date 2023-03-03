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شاهد.. جريان سيول شعيب السهل شمال شرق القصيم
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شاهد.. جريان سيول شعيب السهل شمال شرق القصيم

شاهد.. جريان سيول شعيب السهل شمال شرق القصيم

شاهد.. جريان سيول شعيب السهل شمال شرق القصيم
٠٦:٠٠:٤٦ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء شتوية باردة، جرت اليوم الجمعة، السيول بشعيب السهل شمال شرق منطقة القصيم نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أدت الأمطار الغزيرة إلى جريان السيول بشعيب السهل متدفقة كالنهر الجاري عبر الشعاب.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، فيما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض والقصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على الاجزاء الشمالية من منطقة تبوك.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير

كما أصدر المركز تنبيهًا متقدمًا من تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان وعسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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