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ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 195 ريالاً
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ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 195 ريالاً

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 195 ريالاً

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 195 ريالاً
٠٦:٠٢:٢٠ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 3 من مارس، مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل عيار 24 نحو 222.98 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.40 ريال.

عيار 21 يسجل 195.11 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 195.11 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.24 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.07 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.49 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6935 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1561 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 222,982 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 221.48 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 203.03 ريال.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 193.80 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 166.11 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 129.20 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 110.74 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6888 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1550 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 220.945 ريال.

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