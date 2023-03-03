مفاجأة سارة من الأرصاد بخصوص الموجة الباردة والتقلبات الجوية (فيديو)

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قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، إن الموجة الشتوية الباردة انتهت، والآن نعيش تقلبات جوية.

وأضاف في مداخلة بقناة “الإخبارية”: الموجات الشتوية الباردة انتهت، حاليًا نعيش فترة تقلبات جوية، وظهرت السحب الممطرة على السواحل الغربية وعلى حائل والقصيم وحفر الباطن.

وتابع: “نتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الرياض ثم انخفاضها مجددًا بشكل طفيف”.

هطول أمطار

واليوم، نبّة المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – تعالى حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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أمطار من متوسطة إلى غزيرة على “الباحة”

ونبّه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد.

وقال إنها تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

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أمطار غزيرة على “عسير”

وأصدر المركز تنبيهاً متقدماً من تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب..

إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

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هطول أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

فيما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، وحائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الرياح السطحية

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والجوف، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك.

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