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“مجلس التعاون”: تصريحات وزير مالية الاحتلال لتدمير قرية حوارة الفلسطينية “عنصرية”

“مجلس التعاون”: تصريحات وزير مالية الاحتلال لتدمير قرية حوارة الفلسطينية “عنصرية”

“مجلس التعاون”: تصريحات وزير مالية الاحتلال لتدمير قرية حوارة الفلسطينية “عنصرية”
٠٥:١١:٢٠ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، التصريحات العنصرية لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، والتي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.

مواجهة خطاب الكراهية والعنف

وشدد البديوي على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، منوها بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني.

وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة التي تقوم بها قوات الاحتلال.

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قضية العرب والمسلمين الأولى

وأكد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.

ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط..

ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

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الخارجية الفلسطينية تدين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام محكمة إسرائيلية على إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات في بلدة حوارة جنوب نابلس، بزعم عدم وجود أدلة.

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القضاء جزء من منظومة الاحتلال

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن “قرار المحكمة الإسرائيلية، دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.

وتابعت أن ذلك إثبات جديد على تورطها وحكومة الاحتلال في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها.

وتوفير الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجّع عناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين”.

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