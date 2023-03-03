5 نصائح ذهبية من الغذاء والدواء لتقليل السكر في الدم

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قدمت هيئة الغذاء والدواء، خمس نصائح للتقليل من السكر في النظام الغذائي.

وتتضمن النصائح وفق “إنفوجراف” نشرته هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”:

1- تقليل كمية السكر أثناء إعداد الحلويات المنزلية.

2- تقليل كمية السكر في المشروبات الساخنة والباردة.

3-الابتعاد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

4- الحرص على اختيار مشروبات الفاكهة تحت مسمى “عصير” بدلاً من “نكتار أو شراب”.

5- اختيار منتجات الحليب والزبادي غير المنكهة وبدون إضافات.

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مرض السكري

​​وتعرفه وزارة الصحة، عبر منصتها الإلكترونية، بأنه داء مزمن يؤثر على طريقة استقبال خلايا الجسم للجلوكوز أو كمية الأنسولين التي يفرزها البنكرياس، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع أو انخفاض غير طبيعي في مستوى السكر بالدم.

ما قبل السكري

هي الحالة التي تصيب الأشخاص قبل إصابتهم بداء السكري من النوع الثاني، بحيث يكون مستوى السكر بالدم أعلى من الطبيعي ولكن ليس عاليًا بما فيه الكفاية لتشخيص الإصابة بداء السكري، ويساعد اكتشافه وعلاجه المبكر على استعادة مستوى السكر الطبيعي، ومنع الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

أنواع السكري

السكري من النوع الأول

هو نقص إفراز الانسولين أو عدم إفرازه نهائيًا بسبب تلف في خلايا بيتا في البنكرياس مما يجعل المريض بحاجة للحصول على انسولين من مصدر خارجي مدى الحياة.

السكري من النوع الثاني

هو مقاومة الجسم لتأثير الانسولين، أو أن خلايا بيتا لا تنتج ما يكفي منه.

سكري الحمل

هو أي تغير في نسبة السكر بالدم وتم تشخيصه لأول مرة أثناء الحمل، سواء استمر إلى ما بعد الولادة أم لم يستمر.

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أنواع أخرى تسببها بعض الحالات

تحدث بعض الأنواع الخاصة من السكري لعدة أسباب، مثل: السكري أحادي المنشأ، أمراض البنكرياس مثل التليف الكيسي، بعض الأدوية (مثل: مركبات الكورتيزون وبعض الأدوية المستخدمة في علاج الإيدز)، كما يرتبط السكري ببعض المتلازمات (مثل: متلازمه داوون وكلاينفلتر وتيرنر).

بالرغم من أن معرفة النوع تساعد على تحديد العلاج المناسب، إلا أنه أصبح من الصعب تحديد نوع السكري عند بعض الأشخاص، حيث إن التصنيف القديم (الذي يذكر بأن النوع الأول يصيب الأطفال فقط والثاني يصيب البالغين فقط) ليس دقيق.