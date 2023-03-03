تحذير عاجل من الصحة العالمية للأمهات: أدوية سعال بالأسواق قاتلة للأطفال

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حذرت منظمة الصحة العالمية من 14 دواء مختلفًا من أدوية للأطفال في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وقالت إن هذه الأدوية قد تكون قاتلة.

وأوضحت أن أدوية السعال تلوثت بالمواد الكيميائية السامة مثل إيثيلين جلايكول وديثيلين جلايكول، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

من جهته، قال البروفيسور وينستون مورغان، عالم السموم في جامعة شرق لندن، إن هذه المركبات توجد أحيانًا بكميات صغيرة جدًا كملوثات في عدد من المكونات الغذائية والمذيبات الطبية.

معلومات يجب معرفتها

ولخص “مورغان” خطورة الأدوية فيما يلي:

1- الجرعة المميتة من المواد الكيميائية عند البالغين تتراوح بين 1000-1500 ملليجرام لكل كيلوجرام.

2- الجرعة المميتة بالنسبة لطفل صغير يزن 20 كيلوجرام، تنخفض إلى 28 ميلليلترا، أو نحو 6 ملاعق صغيرة.

3- السمية ممكنة أيضًا عند تناول جرعات أقل بكثير على مدار أيام وأسابيع.

4 – هذا هو السبب في أن المستوى الآمن لمنظمة الصحة العالمية لهذه المواد الكيميائية هو 0.5 ميلليجرام فقط لكل كيلوجرام في اليوم، ما يعادل 1/15 ملعقة صغيرة يوميًا

حظر الأدوية في أوروبا

كانت الوكالة الأوروبية للأدوية، حظر أدوية السعال السائلة التي تحتوي على فولكودين في دول الاتحاد الأوروبي، لأنها قد تتسبب برد فعل تحسسي خطر في حال خضوع المريض لتخدير عام.

وأوضحت الوكالة أن هذه السوائل التي تعالج السعال الجاف لدى الأطفال والبالغين، تنطوي على مخاطر حتى لو تم تناولها قبل الخضوع للتخدير بفترة طويلة.

مخاطر عديدة لتناول الأدوية

وأشارت إلى أن “تناول الفولكودين في الأشهر الاثني عشر التي تسبق الخضوع للتخدير، قد يتسبب أثناء تخدير المريض برد فعل تحسسي مفاجئ وخطر وقد يؤدي إلى الوفاة”.

وبدا استخدام هذه الأدوية في خمسينيات القرن الماضي، لا تزال تباع في بلجيكا وكرواتيا وفرنسا وإيرلندا وليتوانيا ولوكسمبورج وسلوفينيا، تحت تسميات عدة بينها “دايميتان” و”بايوكاليبتول” و”برونكالين”.

وفي سبتمير، قررت السلطات الصحية الفرنسية سحب تراخيص تسويق هذه الأدوية السائلة، لافتة إلى أن تلك التي سبق أن وزعت على الصيدليات أو المراكز الصحية سيتم سحبها من الأسواق.

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