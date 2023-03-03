تواصل – فريق التحرير:

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الذي تعده صحيفة تواصل الإلكترونية، الضوء على أهم وأبرز العناوين والأحداث التي حظيت باهتمام القراء على الصعيدين العربي والعالمي خلال هذا الأسبوع.

أولاً – المملكة

صدر الأربعاء أمر ملكي بأن يكون يوم (11 مارس) من كل عام يومًا خاصًا بالعلم، باسم (يوم العلم).

ويأتي ذلك في ذكرى إعلان فيه الملك عبدالعزيز العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

أعلنت وزارة التعليم، الخميس بدء إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للطلاب عبر نظام نور وتوكلنا خدمات ومنصة مدرستي.

وأوضحت أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل تطبيق “مدرستي النتائج” للتعرف على نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للآيفون عبر هذه الرابط، وأيضًا يمكت تحميله للاندرويد من خلال هذه الرابط.

أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، عصام أبو سليمان، أن المملكة تتصدر دول الخليج في تحقيق نمو مضاعف خلال العام الحالي.

وأوضح أبو سليمان – في مقابلة مع قناة “العربية” الإخبارية – أن دول الخليج بشكل عام كان أداءها جيدًا جدًا بعد كورونا..

ومن أهم أسباب ذلك، الانتهاء السريع من عمليات التطعيم الخاصة بكورونا، مقارنة مع دول أخرى بالمنطقة، وهو ما أوجد حافزًا كبيرًا لفتح الاقتصادات.

غادرت، صباح الجمعة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض طائرتان إغاثيتان متوجهتين إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحملان 168 طنًا من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وتشمل الحمولة مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، سيتم إيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قرارًا يحظر على أئمة المساجد جمع التبرعات من المصلين خلال شهر رمضان.

ويقضي التعميم بعدم جمع التبرعات المالية لمشاريع تفطير الصائمين وغيرها، على أن يكون الإمام مسؤولاً عن الإذن للمعتكفين والتحقق من عدم وجود أي مخالفات منهم.

إضافة إلى معرفة الإمام لبيانات المعتكفين، وطلب موافقة الكفيل المعتمدة لغير السعودي، وذلك وفق التوجيهات المبلغة مسبقًا بشأن ضوابط الاعتكاف.

ثانيًا – دولي

وثقت صور ومقاطع فيديو، قيام الاحتلال الصهيوني بإطلاق عصابات المستوطنين ضد الأهالي في بلدة حوارة بالضفة الغربية.

وأظهرت المقاطع والصور، إحراق عدد كبير من المركبات والمنازل والممتلكات و3 سيارات إسعاف، ويوجد عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين.

أعلنت السلطات في رومانيا، أنها تمكنت يوم السبت الماضي، من اعتقال محمد إبراهيم أحد أبرز ممولي ميليشيا حزب الله اللبناني.

وأوضحت أن إبراهيم المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية اعتقل لدى وصوله إلى مطار بوخاريست الدولي.

قال مكتب مدير المخابرات الوطنية، الأربعاء، إن “متلازمة هافانا” الغامضة، التي يعاني منها الدبلوماسيون والعسكريون الأمريكيون في الخارج، من “غير المرجح للغاية” ارتباطها بـ “خصم أجنبي”.

ومتلازمة هافانا هي مجموعة من الأعراض الطبية غير المبررة التي عانى منها الدبلوماسيون الأمريكيون لأول مرة في هافانا بكوبا في عام 2016.

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء، إن عربات مدرعة أمريكية تحمل مواد كيماوية اتجهت نحو خطوط التماس مع أوكرانيا.

وأعلن، الفريق إيجور كيريلوف، أن الولايات المتحدة تخطط بالتعاون مع شركائها لتنفيذ استفزاز في أوكرانيا باستخدام مواد كيميائية سامة.