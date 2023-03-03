قبل رمضان والأسعار الجديدة.. أفضل طريقة لتخزين البطاطس

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كشفت وكالة المعايير الغذائية البريطانية أن تخزين حبات البطاطس في البراد غير ضار وسيسهم بالاحتفاظ بها لفترات أطول.

وأضافت: غالبًا ما تخاف ربات المنازل تخزين البطاطس داخل البراد، لأن ذلك سيمنحها سكريات إضافية ستتحول إلى مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية يُعتقد أن لديها القدرة على التسبب في الإصابة بالسرطان.

ونصح الخبراء بالابتعاد عن تجميد البطاطس لأنها عندما تتعرض لدرجات حرارة أقل من الصفر ستزيد فيها نسب الماء بشكل كبير ما سيؤثر على لونها وطعمها بشكل واضح.

4 فوائد

وأضافوا أن هناك العديد من الفوائد للبطاطس، من بينها ما يلي:

1- تحافظ على نسبة السكر في الجسم.

2- خفض نسبة الكولسترول في الدم.

3- تفيد في الوقاية من الإصابة من نوبات قلبية.

4- تمدّ الجسم بالطاقة والحيويّة.

في سياق متصل، قال باحثون بولنديون إن الدراسات أشارت إلى أن البطاطس تحتوي على الجلايكو ألكالويدس، وهي مواد كيميائية طبيعية توجد أيضًا في الفلفل وتوت الغوجي والتوت، وتمتلك بعض الخصائص المقاومة للسرطان.

ويعتقدون أن المركبات النشطة بيولوجيًا في الخضراوات يمكن أن تساعد المرضى أيضًا على تفادي الآثار الجانبية الوحشية للعلاجات الحالية.

وعلى الرغم من نجاح العلاج الكيميائي في قتل الخلايا السرطانية، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية مثل تساقط الشعر والغثيان والتعب، لأن الأدوية تقتل عن غير قصد الخلايا السليمة في أماكن أخرى من الجسم، إلى جانب استهداف الخلايا السرطانية.

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