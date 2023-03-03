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10 مواد غذائية تقي من السكتات الدماغية والجلطات القلبية
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10 مواد غذائية تقي من السكتات الدماغية والجلطات القلبية

10 مواد غذائية تقي من السكتات الدماغية والجلطات القلبية

10 مواد غذائية تقي من السكتات الدماغية والجلطات القلبية
٠٤:٢٩:٥٤ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير ألماني عن 10 مواد غذائية قال إنها تعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وتفادي مخاطر الارتفاع المستمر التي قد يترتب عليها عواقب صحية وخيمة، منها تصلب الشرايين وتجلط الدم، وخطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ويمكن خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم عن طريق اتباع النظام الغذائي والأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، مثل الخضار والفاكهة والزيوت النباتية، وعلى رأسها زيت الزيتون.

وكشفت دراسات سابقة أنه كلما زاد تناول الأطعمة التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، قل تراكم الدهون الزائدة في الدم، أي الكوليسترول، وقلّ بالتالي خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لموقع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”.

وأحصى موقع “Ovb online” الألماني، عشرة أطعمة تحتوي على دهون صحية، تشمل:

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-دقيق الشوفان ونخالة الشوفان

لا يقاوم الشوفان الكبد الدهني فحسب، بل يخفض أيضًا من مستوى الكوليسترول في الجسم أو يبقيه ضمن المعدل الطبيعي. بهذه الطريقة يمكن تجنب الأمراض الثانوية مثل تصلب الشرايين، الأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

– الأفوكادو

الفاكهة ذات النواة ليست لذيذة المذاق فحسب، بل أيضًا صحية بسبب الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

– زيت الزيتون

يقلل من مخاطر الترسبات في الأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، وفق “مؤسسة القلب الألمانية”.

وتعمل الدهون النباتية مثل زيت الزيتون بمعدل 48% أيضًا على خفض ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل الخطر الرئيس للسكتة الدماغية.

زيت بذور الكتان

ويمكن خفض مستوى الكوليسترول في الدم، بملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان كل يوم.

يجب أن تكون هذه الكمية كافية لخفض مستويات الدهون في الدم. زيت بذور الكتان غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة وبالتالي فهو صحي للغاية.

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زيت بذور اللفت

زيت بذور اللفت يوصى به أيضا ضد ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ويتكون من 66% من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة و27 في المائة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.

-الصنوبر

حبات الصنوبر تحتوي على عدد كبير بشكل خاص من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية الأساسية التي يحتاجها الجسم، وبالتالي فهي مناسبة بشكل خاص من أجل خفض مستويات الكوليسترول في الدم.
اللوز

تنصح الجمعية الألمانية للتغذية بتناول ما لا يزيد عن حفنة من اللوز (25 جرامًا) يوميًا. فاللوز على وجه الخصوص غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة وبالتالي لا يثقل كاهل مستوى الكوليسترول لديك.

-المكاديميا

تعد المكاديميا من أنبل المكسرات وتحتوي أيضًا على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم. فإذا كنت لا تحب اللوز، جرب هذه النوع من المكسرات.

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-الجوز

له تأثير إيجابي على التمثيل الغذائي للدهون، كما أظهرت دراسة أجرتها جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ. وقد تبين أن الاستهلاك المنتظم للجوز يخفض مستويات الكوليسترول، بغض النظر عن تجنب الأطعمة الأخرى.

كما إن استهلاك كمية 43 جرامًا من الجوز يوميًا تعمل على تحسين التمثيل الغذائي للدهون وتقليل الكوليسترول الضار بنسبة 5 في المائة تقريبًا.

-الخضراوات

الخضراوات من أي نوع مفيدة لك، إذا كنت ترغب في خفض مستوى الكوليسترول بجسمك. اخلط الخضراوات مع فول الصويا. إذ ثبت أن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة في فول الصويا تقلل من مستويات الكوليسترول المرتفعة.

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الأفوكادو الجلطات القلبية الجوز الخضروات السكات الدماغية الصنوبر اللوز المكاديميا دقيق الشوفان ونخالة الشوفان زيت الزيتون زيت بذور الكتان زيت بذور اللفت

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