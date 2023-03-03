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تحذير طبي لمن تُوفي قريب له بجلطة قلبية: عليك بهذا الإجراء فورًا
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تحذير طبي لمن تُوفي قريب له بجلطة قلبية: عليك بهذا الإجراء فورًا

تحذير طبي لمن تُوفي قريب له بجلطة قلبية: عليك بهذا الإجراء فورًا

تحذير طبي لمن تُوفي قريب له بجلطة قلبية: عليك بهذا الإجراء فورًا
٠٤:٠٥:٥٠ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر ‏‏‏الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب من خطورة العامل الوراثي فيما يتعلق بالإصابة بالجلطات القلبية.

وتحدث الجلطة القلبية نتيجة انسداد في أحد الشرايين التاجية بسبب تشكل جلطة دموية بداخله، الأمر الذي يؤدي إلى موت أو تلف جزء من عضلة القلب نتيجة لقطع تدفق الدم الغني بالأكسجين والمغذيات عنه. وهي حالة تعرف أيضًا باسم الأزمة القلبية.

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مخاطر الجلطة القلبية

وتعد الجلطة القلبية من الحالات الصحية الشائعة والخطيرة والتي يمكن أن تهدد حياة الفرد، لذا لا بد من اكتشافها مبكرًا وتقديم العلاج بسرعة للمريض بهدف إنقاذ حياته وتقليل حدوث المضاعفات لديه.

وقال النمر في حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر”، إن “من توفي أحد أقاربه من الدرجة الأولى بجلطة قلب تحت عمر 55 عامًا… يجب أن يجري فحوصات للتأكد من سلامة شرايين القلب بصورة دورية”.

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العامل الوراثي

وأضاف “العامل الوراثي في أمراض القلب سواء جلطات أو ضعف عضلة أو توقف مفاجيء موجود في بعض العوائل”.

وأوضح العوامل التي قد تسبب جلطات القلب بالترتيب من الأكثر تأثيرًا الى الأقل على النحو التالي:

1.ارتفاع الكولسترول.

2.التدخين.

3.الضغوط النفسية الاجتماعية.

4.السكري.

5.الضغط المزمن.

6.العامل الوراثي.

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الجلطة القلبية العامل الوراثي العامل الوراثي في الإصابة بالجلطات القلبية مخاطر الجلطة القلبية

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