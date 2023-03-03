المرة الوحيدة هذا العام.. ظاهرة فلكية فريدة تشهدها الكعبة غدًا

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يتعامد القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة، مساء غد السبت، وهو التعامد الأول والوحيد خلال سنة 2023، على ما أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة.

وأوضح أبو زاهرة في بيان، أن القمر سيبلغ ميله عرض مكة، متوسطًا خط زولها، في الساعة السابعة و43 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش.

وسيكون على ارتفاع (89.5 درجة) فوق أفق مكة، وقرصه مُضاء بنسبة 93% بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة) 149 درجة ويبعد مسافة 405,368 كيلومترًا.

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وفي ذلك الوقت سيكون هناك كوكب واحد مرئي في السماء المريخ باتجاه الأفق الغربي الى جانب عديدٍ من النجوم الساطعة، كما ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة.

ظاهرة التعامد

وأوضح أن ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية، ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة..

إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

اتجاه القِبلة

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وذكر أن “موقع القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد، والذي يشاهد فيها القمر يشير إلى اتجاه القِبلة.

علمًا بأن أغلب مواعيد تعامد القمر أو غيره من الأجرام نادرًا ما يكون الميل مطابقًا تمامًا مع عرض الكعبة المشرّفة، حيث يكون بفارق ربع درجة أو نصف درجة..

لذلك لا يعتمد على التعامد في معرفة القِبلة للمناطق القريبة من مكة مثل: جدة وعسفان والطائف، أما المدن البعيدة عن مكة فلا تتأثر بذلك”.

“بالنسبة للقاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام في منطقة الخليج العربي والدول العربية والمناطق التي يرى فيها القمر فوق الأفق وقت التعامد؛ فإن الاتجاه يشير إلى مكة بشكلٍ يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية..

وللحصول على نتائج دقيقة يستخدم المختصّون بعض الأجهزة لإجراء القياسات الدقيقة”، كما أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة.