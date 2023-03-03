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في 2035.. “الأحمدي”: 2 مليار مصاب بالسمنة يحتاجون إلى 4 تريليونات دولار (فيديو)

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في 2035.. “الأحمدي”: 2 مليار مصاب بالسمنة يحتاجون إلى 4 تريليونات دولار (فيديو)

في 2035.. “الأحمدي”: 2 مليار مصاب بالسمنة يحتاجون إلى 4 تريليونات دولار (فيديو)

في 2035.. “الأحمدي”: 2 مليار مصاب بالسمنة يحتاجون إلى 4 تريليونات دولار (فيديو)
٠٣:٣٢:٢٢ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني من خطر تزايد ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة في غضون السنوات المقبلة.

وقال الأحمدي لفضائية “السعودية”، إن نصف سكان العالم بعد 12 عامًا سيعانون من زيادة الوزن والسمنة، حيث سيعاني 2 مليار حول العالم من السمنة بحلول عام 2035 وفقًا لدراسات عالمية.

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4 تريليونات دولار لمواجهة السمنة

وأوضح أنه لا توجد دولة في العالم قادرة على تحمل تبعات ذلك، حيث تبلغ التكلفة لمواجهة السمنة 4 تريليونات دولار، في الوقت الذي سيعاني فيه واحد من كل أربعة أشخاص من السمنة بحلول ذلك الوقت.

وبحسب إحصاءات لوزارة الصحة لعام 2020، يعاني 31% من المواطنين من زيادة في الوزن، فيما تخطى 28.7% الوزن وأصبحوا بدناء فعليًا.

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برنامج وطني لمكافحة السمنة

وأطلقت الوزارة برنامجًا وطنيًا “لمكافحة السمنة”، كما ألزمت المطاعم في 2019 بوضع السعرات الحرارية على محتويات قوائم الطعام للتوعية بضرورة محاربة الوزن الزائد.

وتحتل دول الخليج عمومًا مواقع متقدّمة في مؤشّرات البدانة العالمية. وأظهرت دراسة أجريت في 2020 في الكويت أنّ بدانة الأطفال في الدولة الخليجية تتراوح بين 35 و40%.

وحلت المملكة في المرتبة الـ17 لجهة تفشي السمنة حسب التصنيف الدولي لمرصد السمنة العالمي مباشرة بعد الكويت وقطر.

وبدءًا من العام الدراسي الحالي، قررت وزارة الصحة منع بيع المشروبات الغازية في المدارس.

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