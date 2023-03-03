“تغيير خلق الله”.. كندا تصرف 75 ألف دولار لكل من يرغب في تغيير جنسه!

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في تصرف غريب، قررت الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو، تشجيع الراغبين في إجراء عمليات جراحية لتحويل الجنس، عبر منحهم مبالغَ مالية كبيرة.

مكافأة 75 ألف دولار

وقالت الحكومة إنه ابتداءً من 1 يوليو المقبل، سيتلقى كلّ موظف متحوّل جنسيًا مزايا صحية تصل إلى 75 ألف دولار لإجراءات “تأكيد الجنس”، وذلك بالنسبة لموظفي الخدمة العامة الفيدرالية المتحولين جنسيًا.

علاجات هرمونية

ونقل موقع “عرب ترند” عن صحيفة “Western Standard” الكندية، أن شركة “كندا لضمان الحياة”، التي تدير خطة الرعاية الصحية للخدمة العامة (PSHCP)، ستنطلق في تغطية التدخلات “الضرورية طبيًا”.

وأضافت أن ذلك سيكون للأشخاص الذين قرروا إجراء عملية تحويل الجنس غير المشمولة بخطة الرعاية الصحية الإقليمية الخاصة بهم.

وأضاف أن الرعاية المؤكدة للجنس تشمل عمليات جراحية لتغيير الجنس، وعلاجات هرمونية لمساعدة الأفراد على ملائمة هويتهم الجنسية الجديدة مع أجسامهم.

شروط محددة

وفرضت PSHCP شروطاً محددة للحصول على “منحة” التحول الجنسي، ومنها:

1 – أن يكون لدى الشخص نموذج طلب تأكيد جنسي معتمد.

2 – يبلغ من العمر أكثر من 18 عامًا.

3 – استخدم جميع التغطية الصحية المتاحة في المقاطعة

غضب الشارع الكندي

وأثار قرار حكومة جاستن ترودو، غضب الكنديين، الذين توجّهوا إلى موقع “تويتر” للتغريد والتعبير عن رفضهم لهذا الإجراء.

واعترض الكنديون على الدعم المخصص للمتحولين جنسيًا.

وقالوا إن الحكومة لم ترصد مبالغ مماثلة لأمراض القلب والسكري والسرطان والضغط والكلى والكبد والربو، رغم أنها أشد حاجة للدعم.