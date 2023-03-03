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تركيا.. تضرر 420 مسجدًا في “ملاطية” جراء الزلزال
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تركيا.. تضرر 420 مسجدًا في “ملاطية” جراء الزلزال

تركيا.. تضرر 420 مسجدًا في “ملاطية” جراء الزلزال

تركيا.. تضرر 420 مسجدًا في “ملاطية” جراء الزلزال
٠٣:١١:٥٨ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلن مفتي ولاية ملاطية التركية شاهين يلدريم، أن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 من فبراير الماضي ألحق أضرارًا بـ 420 مسجدًا ودمر 25 آخرًا بالمدينة.

وأضاف في تصريح إلى وكالة “الأناضول”، اليوم الجمعة، أن المدينة تضم 968 مسجدًا وأن الزلزال ألحق الضرر في 420 منها، ودمر 25 مسجدًا، وفقًا للتقديرات الأولية.

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مراكز تعليم القرآن

وأشار إلى أن الزلزال ألحق الضرر في مراكز تعليم القرآن ومباني تابعة لدار الإفتاء أيضًا.

وكانت صحيفة “يني شفق” التركية، نشرت الأربعاء، مقطع فيديو يظهر انهيار مئذنة مسجد على منزل مجاور له، مما أدى إلى انشطاره لنصفين، بإحدى المناطق التي تضررت بسبب الزلزال المدمر.

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وبحسب تقديرات رسمية، فقد تجاوز عدد المباني المنهارة 30 ألف مبنى، على إثر الزلزال المدمر.

وفي 6 من فبراير الماضي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.

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