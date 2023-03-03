ضبط أكثر من مليوني حبة كبتاجون في شحنة “طماطم ورمان” بمنفذ الحديثة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، محاولة تهريب أكثر من مليوني من حبوب الكبتاجون تم العثور عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ الحديثة، عبارة عن “طماطم ورمان” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة.

وتابعت أنه عند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، تم العثور على مليوني و15 ألفًا و116 من حبوب الكبتاجون ضمن الإرسالية، جرى إخفاؤها داخل تجاويف ثمار “الطماطم والرمان”.

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إحكام الرقابة الجمركية

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة.

وقالت إنها تقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

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قنوات الإبلاغ

ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417).

وقالت الهيئة إنها ستقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.