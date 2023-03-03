ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ الخثلان يجيب

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قال الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، و‏‏رئيس الجمعية الفقهية، إنه لا يجوز تخصيص ليلة النصف من شهر شعبان بعبادة، لضعف الأحاديث الواردة بهذا الشأن.

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الحديث عن فضل ليلة النصف من شعبان

وأضاف “الحديث المروي في فضل ليلة النصف من شعبان حديث ضعيف، ولا يثبت عند كثير من المحققين من أهل العلم.

ولو حتى ثبت، فلا يدل هذا على تخصيص أنواع من العبادات كالصدقة ونحو ذلك، أو الاحتفال بها، فالاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة”.

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البدع المحدثة في الدين

وأوضح أن “الاحتفال بالمناسبات الإسلامية عمومًا، ليلة النصف من شعبان، وليلة الإسراء والمعراج، وليلة المولد النبوي، ورأس السنة الهجرية..

كلها من البدع المحدثة في الدين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون يفعلون ذلك”.

وتابع “فهذه الاحتفالات وإحياء هذه المناسبة إنما حدث بعد القرون المفضلة، وحكمه عند المحققين من أهل العلم أنه من البدع المحدثة.

لقوله صلى الله عليه وسلم: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”، كذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة؛ هذا لا أصل له”.