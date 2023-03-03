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خطيب المسجد الحرام: المفلسون يعاقَبون بأفعالهم وذنوبهم بأخذ حسناتهم لخصومهم (فيديو)
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خطيب المسجد الحرام: المفلسون يعاقَبون بأفعالهم وذنوبهم بأخذ حسناتهم لخصومهم (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: المفلسون يعاقَبون بأفعالهم وذنوبهم بأخذ حسناتهم لخصومهم (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: المفلسون يعاقَبون بأفعالهم وذنوبهم بأخذ حسناتهم لخصومهم (فيديو)
٠٢:١٢:٤٢ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط، إن المفلسين يعاقَبون بأفعالهم وذنوبهم وظلمهم بأخذ حسناتهم لخصومهم، داعيَا إلى الإحسان في الدنيا قبل لقاء الله في الآخرة.

وأضاف “خياط” في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: “ليس عجب أن يعي أولي الألباب من هذا البيان النبوي الكريم، وأن ما يدخره المرء للأخرة موقوف على شفا خطر داهم وهو الانتقاص منه شيء بعد شيء حتى ينفذ مخزونه وذلك من حقوق العباد الذين بغى عليهم في الحياة الدنيا بغير حق واستطال عليهم بغير القسط”.

سوق رائجة

وتابع: “هذا المرء قامت عنده للظلم سوق رائجة وارتفعت بساحته للبغي رايات شاهدة فكانت العاقبة عند ذلك إفلاسَا لأنه لا ملجأ من الله إلا بالإنفاق من العملة والحساب الجاري الذي أغلق وأوقف، وأنى لهذا المفلس أن يستعيد شيئًا ممن فقد”.

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