استثناء مواطني أمريكا القادمين للمملكة من هذا الشرط لإصدار التأشيرة السياحية

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كشف الموقع الإلكتروني «روح السعودية» الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للسياحة، أن التأشيرة السياحية الإلكترونية التي أطلقتها المملكة سهلت قدوم الزوار من الدول المؤهلة “49 دولة”.

وأشارت إلى أن الهدف من تلك التأشيرة هو استكشاف كرم ضيافة الشعب والتراث والثقافة النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية الآسرة.

وأوضح أن التأشيرة السياحية متعددة الدخول وصلاحيتها سنة كاملة ويمكن استخدامها في أي وقت خلال مدة صلاحيتها بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة المسموحة داخل المملكة 90 يوما.

وأضاف: كما تسمح التأشيرة السياحية بالمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة مثل الفعاليات وزيارة الأسرة والأقارب والعمرة (باستثناء الحج).

شروط يجب توافرها

وأكد الموقع أن لحاملي التأشيرات السياحية أو التجارية من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو الشنغن الحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول عند توافر هذه الشروط:

– يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ الدخول واستخدام التأشيرة مرة واحدة على الأقل

– أن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة باستثناء مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكن لهم الدخول بجواز سفر ساري المفعول بغض النظر عن المدة المتبقية.

– الحد الأدنى لعمر مقدم الطلب هو 18 سنة، ويتطلب أن يتقدم ولي الأمر من الدرجة الأولى (الأب، أو الأم، أو الأخ، أو الأخت، أو الجد، أو الجدة) للأشخاص القاصرين بطلب ‏الحصول على التأشيرة نيابة عنهم.

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