بأفخر وأجود الأنواع.. تطييب وتبخير المسجد الحرام قُبيل صلاة الجمعة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو نشرته فضائية “الإخبارية”، عملية تطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب قُبيل أداء صلاة الجمعة اليوم.

تطييب الكعبة يوميًا

وتتم عملية تطييب الكعبة يوميًا، وتشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على عملية تطييبها وتبخيرها بـ”أفخر وأجود أنواع الطيب”، وذلك تعظيمًا للمسجد الحرام والكعبة.

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أما الحجر الأسود الموجود في أحد جوانب الكعبة، فيتم تطييبه بدهن العود الفاخر 5 مرات في اليوم، كما يتم تطييب كسوة الكعبة أيضًا. وبذلك، تنتشر رائحة العود الفاخرة في مختلف زوايا المسجد.

وتستهلك عملية التطييب ما يقارب 30 كيلوجرامًا شهريًا، و350 كيلوجرامًا سنويًا من أجود أنواع العود، ويشارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في تطييب الملتزَم والحجر الأسود والركن اليماني بدهن العود الفاخر.

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حشود كبيرة من المعتمرين

إلى ذلك، امتلأ صحن الكعبة المشرفة بحشود المعتمريين، صباح اليوم، في ظل تييسرات وتسهيلات من جانب السلطات، ووسط رعاية متواصلة على مدار 24 ساعة.

فيديو | بـ أفخر وأجود أنواع الطيب.. تطييب وتبخير المسجد الحرام قُبيل أداء صلاة الجمعة #الإخبارية pic.twitter.com/fl3R9sJSOM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2023