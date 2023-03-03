أفضل 5 مدن في العالم توفر راتبًا مرتفعًا وتوازن بين الحياة والعمل

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احتلت كوبنهاجن، عاصمة الدنمارك، المركز الأول من حيث تحقيق التوازن الجيد بين الحياة والعمل، والحصول على راتب تنافسي.

أفضل 25 مدينة عالمية في جودة المعيشة

جاء ذلك في تقرير جديد من MoneyNerd، صنف 25 من أكبر المدن حول العالم وفقاً لعوامل عديدة بما في ذلك تكلفة المعيشة ومتوسط الراتب وعدد فرص العمل.

واعتمد موقع التمويل الشخصي على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتقرير السعادة العالمي، وGlassdoor و LinkedIn، وغيرهم لتحديد أي المدن التي لديها أسعد سكان وتوفر فرص عمل مرتفعة الأجر.

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وفرة وظائف العمل

كما جاءت في القائمة أوسلو، إذ عادة ما تتواجد هي وكوبنهاجن باستمرار في تقارير أخرى لأفضل المدن لتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

ويرجع ذلك إلى مزايا جذابة للموظفين، تشمل وفرة وظائف العمل عن بعد وسياسات سخية لإجازة الوالدين.

كما وجدت نيويورك مكاناً لها داخل القائمة رغم أنها أحد أغلى الأماكن في العالم، وذلك نتيجة تمتعها بدرجة توازن بين الحياة والعمل أعلى من غيرها من المدن مثل هونج كونج، ويرجع ذلك أساساً إلى أن السكان هناك يكسبون أكثر.

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أفضل 5 مدن في العالم موازنة بين الحياة والعمل

إليك ترتيب أفضل المدن في العالم موازنة بين الحياة والعمل:

1 – كوبنهاجن (الدنمارك)

متوسط الراتب: 44.47 ألف دولار

درجة التوازن بين الحياة والعمل: 8.6 من 10

تقييم السعادة: 7.6 من 10

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2 – أمستردام (هولندا)

متوسط الراتب: 44.36 ألف دولار

درجة التوازن بين الحياة والعمل: 8.3 من 10

تقييم السعادة: 7.4 من 10

3 – نيويورك (أمريكا)

متوسط الراتب: 71.4 ألف دولار

درجة التوازن بين الحياة والعمل: 5.2 من 10

تقييم السعادة: 7 من 10

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4 – أوسلو (النرويج)

متوسط الراتب: 46.19 ألف دولار

درجة التوازن بين الحياة والعمل: 8.5 من 10

تقييم السعادة: 7.4 من 10

5 – زيورخ (سويسرا)

متوسط الراتب: 82.19 ألف دولار

درجة التوازن بين الحياة والعمل: 7.7 من 10

تقييم السعادة: 7.5 من 10

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