الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أفضل 5 مدن في العالم توفر راتبًا مرتفعًا وتوازن بين الحياة والعمل
الدولار يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ يناير
لدعم القطاع الصحي.. المملكة تُقدّم 30 سيارة إسعاف لليمن
لتمكين الموهوبين.. تعليم جازان يحقق تصنيفين متقدمين بالوطن العربي
“المرور” يدعو قائدي المركبات لتجنب عرقلة حركة السير عند التوقف للصلاة
اليونان.. ارتفاع حصيلة وفيات تصادم قطارين إلى 57

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أفضل 5 مدن في العالم توفر راتبًا مرتفعًا وتوازن بين الحياة والعمل

أفضل 5 مدن في العالم توفر راتبًا مرتفعًا وتوازن بين الحياة والعمل

أفضل 5 مدن في العالم توفر راتبًا مرتفعًا وتوازن بين الحياة والعمل
١٢:٥٦:٥٣ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

احتلت كوبنهاجن، عاصمة الدنمارك، المركز الأول من حيث تحقيق التوازن الجيد بين الحياة والعمل، والحصول على راتب تنافسي.

أفضل 25 مدينة عالمية في جودة المعيشة

جاء ذلك في تقرير جديد من MoneyNerd، صنف 25 من أكبر المدن حول العالم وفقاً لعوامل عديدة بما في ذلك تكلفة المعيشة ومتوسط الراتب وعدد فرص العمل.

واعتمد موقع التمويل الشخصي على بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتقرير السعادة العالمي، وGlassdoor  و LinkedIn، وغيرهم لتحديد أي المدن التي لديها أسعد سكان وتوفر فرص عمل مرتفعة الأجر.

اقرأ أيضًا:

رئيس جمعية “الادخار” يوضح أفضل الممارسات لترشيد الإنفاق خلال شهر رمضان (فيديو)

وفرة وظائف العمل

كما جاءت في القائمة أوسلو، إذ عادة ما تتواجد هي وكوبنهاجن باستمرار في تقارير أخرى لأفضل المدن لتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

ويرجع ذلك إلى مزايا جذابة للموظفين، تشمل وفرة وظائف العمل عن بعد وسياسات سخية لإجازة الوالدين.

كما وجدت نيويورك مكاناً لها داخل القائمة رغم أنها أحد أغلى الأماكن في العالم، وذلك نتيجة تمتعها بدرجة توازن بين الحياة والعمل أعلى من غيرها من المدن مثل هونج كونج، ويرجع ذلك أساساً إلى أن السكان هناك يكسبون أكثر.

اقرأ أيضًا:

لكفاءة استهلاك الطاقة.. تعرف على أفضل المواصفات لشراء إطار المركبة (فيديو)

أفضل 5 مدن في العالم موازنة بين الحياة والعمل

إليك ترتيب أفضل المدن في العالم موازنة بين الحياة والعمل:

1 – كوبنهاجن (الدنمارك)

متوسط الراتب: 44.47 ألف دولار

درجة التوازن بين الحياة والعمل: 8.6 من 10

تقييم السعادة: 7.6 من 10

اقرأ أيضًا:

بعد منافسة مع مينائي روتردام وهامبورغ.. ميناء جدة يفوز بجائزة أفضل ميناء في عام 2022

2 – أمستردام (هولندا)

متوسط الراتب: 44.36 ألف دولار

درجة التوازن بين الحياة والعمل: 8.3 من 10

تقييم السعادة: 7.4 من 10

3 – نيويورك (أمريكا)

متوسط الراتب: 71.4 ألف دولار

درجة التوازن بين الحياة والعمل: 5.2 من 10

تقييم السعادة: 7 من 10

اقرأ أيضًا:

“هاتف أبل الجديد في المرتبة السادسة”.. تعرف على أفضل 10 هواتف

4 – أوسلو (النرويج)

متوسط الراتب: 46.19 ألف دولار

درجة التوازن بين الحياة والعمل: 8.5 من 10

تقييم السعادة: 7.4 من 10

5 – زيورخ (سويسرا)

متوسط الراتب: 82.19 ألف دولار

درجة التوازن بين الحياة والعمل: 7.7 من 10

تقييم السعادة: 7.5 من 10

اقرأ أيضًا:

بعد منافسة مع مينائي روتردام وهامبورغ.. ميناء جدة يفوز بجائزة أفضل ميناء في عام 2022

الكلمات الدلالية:
أفضل 5 مدن في جودة المعيشة أمستردام أوسلو التوازن بين الحياة والعمل الراتب المرتفع جودة المعيشة زيورخ فرص العمل كوبنهاجن نيويورك

مواد ذات صلة

المزيد
وزير المالية: انتقلنا من مرحلة برنامج التوازن المالي إلى الاستدامة المالية (فيديو)

وزير المالية: انتقلنا من مرحلة برنامج التوازن المالي إلى الاستدامة المالية (فيديو)

١١:٣٧ ص، الأحد، ١١ ديسمبر ٢٠٢٢
مصادر: المعتدي على خطيب «السويدي» أصاب شقيقته بساطور وأطلق النار على شقيقه

مصادر: المعتدي على خطيب «السويدي» أصاب شقيقته بساطور وأطلق النار على شقيقه

١٠:٥٨ م، الأحد، ٠٢ يوليو ٢٠١٧
اليمن.. التحالف يدمر صاروخًا باليستيًّا للحوثيين أُطلق نحو مأرب

اليمن.. التحالف يدمر صاروخًا باليستيًّا للحوثيين أُطلق نحو مأرب

١٠:٥٩ ص، الأحد، ١٧ يناير ٢٠١٦
«العمل»: أقصى مدة للعمل المؤقت أثناء الحج 90 يوماً

«العمل»: أقصى مدة للعمل المؤقت أثناء الحج 90 يوماً

٠٢:٤٠ ص، الأربعاء، ٣١ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *