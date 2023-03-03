الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بعد بدء الإجازة المدرسية.. منتزه الملك فهد بنجران متعة حقيقية وسط الطبيعة الخلابة
استثناء مواطني أمريكا القادمين للمملكة من هذا الشرط لإصدار التأشيرة السياحية
بأفخر وأجود الأنواع.. تطييب وتبخير المسجد الحرام قُبيل صلاة الجمعة (فيديو)
أفضل 5 مدن في العالم توفر راتبًا مرتفعًا وتوازن بين الحياة والعمل
الدولار يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ يناير
لدعم القطاع الصحي.. المملكة تُقدّم 30 سيارة إسعاف لليمن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لدعم القطاع الصحي.. المملكة تُقدّم 30 سيارة إسعاف لليمن

لدعم القطاع الصحي.. المملكة تُقدّم 30 سيارة إسعاف لليمن

لدعم القطاع الصحي.. المملكة تُقدّم 30 سيارة إسعاف لليمن
١٢:٢٤:٥٠ م، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تسلم اليمن، 30 سيارة إسعاف مقدمة منحة من المملكة لدعم القطاع الصحي المتدهور في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس الخميس.

اقرأ أيضًا:

بسبب مليشيا الحوثي.. دولة عربية تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن الخطوط الجوية اليمنية

30 سيارة إسعاف مجهزة

وقال البيان، أمس الخميس، إنه “تم تسليم 30 سيارة إسعاف مجهزة بكافة المعدات، كدعم مقدم من البرنامج بالتعاون مع ‎الهلال الأحمر السعودي”.

وأضاف أن “سيارات الإسعاف لدعم مستشفيات 6 محافظات يمنية، هي ‎حضرموت ‎والمهرة، ‎وعدن وشبوة، ‎ومأرب،‎ ‎وتعز.

اقرأ أيضًا:

بلينكن: اعتداءات الحوثيين على الموانئ اليمنية والتجارة الدولية يجب أن تتوقف

برنامج تدريبي للإسعافيين

ويرافق هذه المبادرة برنامج تدريبي للإسعافيين على استخدام الأجهزة الطيبة، دعماً للخدمات الطبية المقدمة في ‎اليمن.

وبسبب تداعيات الصراع، يعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورًا كبيرًا ونقصًا حادًا في المعدات الطبية، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

اقرأ أيضًا:

اقتلاع القات واستبداله بالبن في اليمن

مقتل 377 ألف شخص

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة التي لم تصدر إحصائية حديثة عن إجمالي حصيلة الضحايا.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم نحو 32 مليونًا على المساعدات.

الصورة

الكلمات الدلالية:
30 سيارة إسعاف آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم ‏الأمم المتحدة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الحوثيين القطاع الصحي المعدات الطبية اليمن

مواد ذات صلة

المزيد
7 أسباب لتناول الموز يومياً أهمها محاربة الاكتئاب والحمية

7 أسباب لتناول الموز يومياً أهمها محاربة الاكتئاب والحمية

٠١:٥٧ م، الجمعة، ٢٢ أبريل ٢٠١٦
لرفع معدل الإنتاجية.. «الجمارك» تهدد بفصل الموظفين المخالفين لنظام الدوام

لرفع معدل الإنتاجية.. «الجمارك» تهدد بفصل الموظفين المخالفين لنظام الدوام

٠٨:٣٥ ص، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦
اليمن.. مقاتلات «التحالف» تقصف منصة صواريخ للحوثيين في الحديدة

اليمن.. مقاتلات «التحالف» تقصف منصة صواريخ للحوثيين في الحديدة

٠٨:١٤ م، السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠١٥
مرور الرياض: إيقاف ٧٦ وحجز ٢٣٥ سيارة خلال فترة الاختبارات (صور)

مرور الرياض: إيقاف ٧٦ وحجز ٢٣٥ سيارة خلال فترة الاختبارات (صور)

١٠:٥٤ ص، الخميس، ١٥ يناير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *