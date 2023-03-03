لدعم القطاع الصحي.. المملكة تُقدّم 30 سيارة إسعاف لليمن

تواصل – فريق التحرير:

تسلم اليمن، 30 سيارة إسعاف مقدمة منحة من المملكة لدعم القطاع الصحي المتدهور في البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أمس الخميس.

اقرأ أيضًا:

بسبب مليشيا الحوثي.. دولة عربية تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن الخطوط الجوية اليمنية

30 سيارة إسعاف مجهزة

وقال البيان، أمس الخميس، إنه “تم تسليم 30 سيارة إسعاف مجهزة بكافة المعدات، كدعم مقدم من البرنامج بالتعاون مع ‎الهلال الأحمر السعودي”.

وأضاف أن “سيارات الإسعاف لدعم مستشفيات 6 محافظات يمنية، هي ‎حضرموت ‎والمهرة، ‎وعدن وشبوة، ‎ومأرب،‎ ‎وتعز.

اقرأ أيضًا:

بلينكن: اعتداءات الحوثيين على الموانئ اليمنية والتجارة الدولية يجب أن تتوقف

برنامج تدريبي للإسعافيين

ويرافق هذه المبادرة برنامج تدريبي للإسعافيين على استخدام الأجهزة الطيبة، دعماً للخدمات الطبية المقدمة في ‎اليمن.

وبسبب تداعيات الصراع، يعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورًا كبيرًا ونقصًا حادًا في المعدات الطبية، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

اقرأ أيضًا:

اقتلاع القات واستبداله بالبن في اليمن

مقتل 377 ألف شخص

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة التي لم تصدر إحصائية حديثة عن إجمالي حصيلة الضحايا.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم نحو 32 مليونًا على المساعدات.