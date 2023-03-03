لتمكين الموهوبين.. تعليم جازان يحقق تصنيفين متقدمين بالوطن العربي

تواصل – فريق التحرير:

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تصنيفين متقدمين على مستوى الوطن العربي في مبادرة “الموهوبون العرب” في دورتها الثانية 2022 – 2023م.

اقرأ أيضًا:

موهوبو الشرقية يحصدون 33 جائزة في معرض إبداع 2023

تمكين المواهب العربية

وينظم المبادرة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”؛ لاكتشاف ورعاية وتمكين المواهب العربية الشابة، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وحصل الطالب أحمد عبد الوهاب الأمير على تصنيف “موهبة استثنائية”، والذي يعد أعلى تصنيف في المسابقة، فيما حصلت الطالبة آمنة محمد نجمي على تصنيف “موهبة” وهو التصنيف الثاني في المسابقة.

اقرأ أيضًا:

تأهل 53 موهوبًا في «تعليم الشرقية» للمشاركة في معرض «إبداع 2023»

نشر ثقافة الموهبة

وكانت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، قد أعلنتا الأربعاء الماضي عن نتائج دورتها الثانية من مبادرة الموهوبون العرب وتدشين النسخة الثالثة للمبادرة.

اقرأ أيضًا:

الأمير خالد الفيصل يفتتح المؤتمر العالمي الثاني للموهبة والإبداع بجدة

أهداف المبادرة

وتهدف المبادرة إلى:

1 – نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي.

2 – اكتشاف الموهوبين ورعايتهم واحتضانهم في العالم العربي.

3 – نشر الوعي حول الموهوبين، للإسهام في بناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة ورعايتهم من أجل مستقبل زاهر.