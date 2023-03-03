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“المرور” يدعو قائدي المركبات لتجنب عرقلة حركة السير عند التوقف للصلاة
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“المرور” يدعو قائدي المركبات لتجنب عرقلة حركة السير عند التوقف للصلاة

“المرور” يدعو قائدي المركبات لتجنب عرقلة حركة السير عند التوقف للصلاة

“المرور” يدعو قائدي المركبات لتجنب عرقلة حركة السير عند التوقف للصلاة
١١:٣٣:٢٠ ص، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، قائدي المركبات لتجنب عرقلة حركة السير عند التوقف لأداء الصلوات في المساجد.

التقيد بالسرعات النظامية

وناشد “المرور” قائدي السيارات ألا يكونوا سببًا في عرقلة حركة السير على الطرق العامة بالوقوف الخاطئ دون مراعاة حقوق مستخدمي الطرق.

وشدد على ضرورة الالتزام بتنظيمات السير على الطرق، والتقيد بالسرعات النظامية عند السير داخل الأحياء السكنية.

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9 أدوات للقيادة الآمنة على الطريق

ومن جهة أخرى، أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية القيادة الآمنة، كما وجهت العديد من النصائح لقيادة آمنة على الطرق.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: إن القيادة الآمنة تسهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرقات والحد من الحوادث المرورية على الطرق.

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وتشمل أدوات القيادة الآمنة ما يلي:

– القيادة في حدود السرعات المسموحة على الطرق.

– تخصيص وقت كاف للرحلة لتفادي السرعة أو متغيرات الطريق.

– ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك لاتخاذ رد الفعل المناسب في أي موقف.

– التركيز وعدم الانشغال بأي شيء غير القيادة على الطريق.

– إعطاء حقوق الأفضلية في المرور.

– استخدام إشارات التنبيه عند تغيير الاتجاهات أو المسارات.

– القيادة بحرص شديد في الظروف المناخية القاسية لاسيما في حالة هطول الأمطار.

– استخدام حزام الأمان بشكل دائم.

– استخدام أضواء التحذير لأي متغيرات مفاجئة على الطريق.

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