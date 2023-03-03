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اليونان.. ارتفاع حصيلة وفيات تصادم قطارين إلى 57
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اليونان.. ارتفاع حصيلة وفيات تصادم قطارين إلى 57

اليونان.. ارتفاع حصيلة وفيات تصادم قطارين إلى 57

اليونان.. ارتفاع حصيلة وفيات تصادم قطارين إلى 57
١١:١٧:٥٧ ص، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت حصيلة وفيات حادث تصادم قطارين شمالي اليونان إلى 57 شخصًا، بينما تتلاشى الآمال في العثور على ناجين بين الحطام.

وكانت آخر حصيلة لعدد الضحايا أعلنت في وقت سابق أمس الخميس، وبلغت 46 قتيلاً و57 مصابًا، علمًا بأنه تم الإبلاغ عن عدد من المفقودين.

من جهته، قال متحدث الحكومة اليونانية يانيس إيكونومو، إن رئيس محطة القطار “اعترف” بمسؤوليته عن الحادث.

قطار اليونان - تصادم قطاري اليونان - حادث 2023
قطار اليونان – تصادم قطاري اليونان – حادث 2023

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رئيس المحطة مسؤول عن تصادم القطارين

وأضاف في تصريحات صحفية: “أعتقد أن رئيس المحطة اعترف بالمسؤولية والإهمال والخطأ”، حسبما نقل موقع “يورونيوز” الأوروبي.

قطار اليونان – تصادم قطاري اليونان – حادث 2023

وفي السياق، أفاد التليفزيون اليوناني بأن بعض أقارب المفقودين قدموا عينات من حمضهم النووي أملا في العثور على ذويهم بعد تفحم عدد من الجثث جراء الحريق الذي اندلع إثر الاصطدام.

قطار اليونان – تصادم قطاري اليونان – حادث 2023

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القطار كان على متنه 346 راكبًا

وفي وقت مبكر، صباح الأربعاء، قالت السلطات اليونانية إن قطارين أحدهما للركاب وآخر للبضائع، اصطدما عند بلدة تيمبي، في مقاطعة لاريسا، شمالي اليونان.

قطار اليونان - تصادم قطاري اليونان - حادث 2023
قطار اليونان – تصادم قطاري اليونان – حادث 2023

ووفقا للتقارير الإعلامية، كان القطار على متنه 346 راكبًا، وكان في طريقه من العاصمة أثينا إلى مدينة ثيسالونيكي.

وأشارت التقارير إلى أن الحادث نتج عنه خروج عدة عربات عن القضبان واشتعال النيران في 3 منها على الأقل، فيما أعلنت السلطات حدادًا وطنيًا لثلاثة أيام.

قطار اليونان – تصادم قطاري اليونان – حادث 2023

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الكلمات الدلالية:
أثينا الإهمال الخطأ اليونان تصادم قطارين حريق القطار رئيس محطة القطار

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