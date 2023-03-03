الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“المرور” يدعو قائدي المركبات لتجنب عرقلة حركة السير عند التوقف للصلاة
اليونان.. ارتفاع حصيلة وفيات تصادم قطارين إلى 57
“عقارات الدولة”: إزالة 2.2 مليون م 2 تعديات على أراضٍ حكومية بجدة
بإمكانات بسيطة ومتواضعة.. صومالي يبدع بكتابة المصحف 7 مرات بخط يده
زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية
فلسطين تُدين إطلاق الاحتلال سراح مستوطنين اتُهموا بالعدوان على “حوارة”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“عقارات الدولة”: إزالة 2.2 مليون م 2 تعديات على أراضٍ حكومية بجدة

“عقارات الدولة”: إزالة 2.2 مليون م 2 تعديات على أراضٍ حكومية بجدة

“عقارات الدولة”: إزالة 2.2 مليون م 2 تعديات على أراضٍ حكومية بجدة
١٠:٥٣:٠٥ ص، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

استعادت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمحافظة جدة أراضي حكومية على مساحة 2.212.247 مترًا مربعًا خلال الشهر الماضي.

ورصدت اللجنة في ذات الفترة 42 مخالفة، ونفذت 12 عملية إزالة لتعديات مخالفة في مواقع عدة.

اقرأ أيضًا:

10 سنوات حدًا أقصى.. ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة

إزالة تعديات بمنطقة القصيم

أزالت لجان التعديات بإمارة منطقة القصيم، تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه، بلغت مساحتها 381.474.489.9 متر مربع وذلك خلال ثمان سنوات، بمتابعة وإشراف مباشر من سمو أمير منطقة القصيم.

وأكدت الإمارة أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية شملت تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة، بناء على توجيهات سمو أمير منطقة القصيم، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان.

اقرأ أيضًا:

“إنفاذ”: إقامة 19 مزادا لتصفية 150 أصلا من العقارات والسيارات

العقوبات على المعتدين

هذا بالإضافة وتطبيق العقوبات النظامية، مشيرة إلى أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة، وتطبيق أشد العقوبات بحق المتعدين، مع ضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.

اقرأ أيضًا:

نزع ملكية عقارات بمحافظة الزلفي لصالح شركة الكهرباء وتعويض أصحابها

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم إزالة التعديات الأراضي الحكومية التعدي على عقارات الدولة جدة عقارات الدولة

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: منح قروض من “التسليف” تصل لـ 60 ألف لترميم المنازل

مصادر: منح قروض من “التسليف” تصل لـ 60 ألف لترميم المنازل

٠٧:٠٤ م، الجمعة، ٢٥ أبريل ٢٠١٤
شهيدان و20 إصابة في غارات صهيونية على غزة فجر اليوم

شهيدان و20 إصابة في غارات صهيونية على غزة فجر اليوم

٠٧:٣٦ ص، الأحد، ١٠ أغسطس ٢٠١٤
«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

٠٧:٥٩ م، السبت، ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
عبر مشروع «حصانة».. التعليم تحصِّن طلابها من المذاهب الفكرية الهدامة

عبر مشروع «حصانة».. التعليم تحصِّن طلابها من المذاهب الفكرية الهدامة

١١:٢٨ م، السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *