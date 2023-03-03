“عقارات الدولة”: إزالة 2.2 مليون م 2 تعديات على أراضٍ حكومية بجدة

تواصل – فريق التحرير:

استعادت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمحافظة جدة أراضي حكومية على مساحة 2.212.247 مترًا مربعًا خلال الشهر الماضي.

ورصدت اللجنة في ذات الفترة 42 مخالفة، ونفذت 12 عملية إزالة لتعديات مخالفة في مواقع عدة.

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إزالة تعديات بمنطقة القصيم

أزالت لجان التعديات بإمارة منطقة القصيم، تعديات على أراضٍ حكومية داخل النطاق العمراني وخارجه، بلغت مساحتها 381.474.489.9 متر مربع وذلك خلال ثمان سنوات، بمتابعة وإشراف مباشر من سمو أمير منطقة القصيم.

وأكدت الإمارة أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية شملت تعديات داخل النطاق العمراني بمساحات شاسعة، بناء على توجيهات سمو أمير منطقة القصيم، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائناً من كان.

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العقوبات على المعتدين

هذا بالإضافة وتطبيق العقوبات النظامية، مشيرة إلى أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة، وتطبيق أشد العقوبات بحق المتعدين، مع ضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.

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