الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية
فلسطين تُدين إطلاق الاحتلال سراح مستوطنين اتُهموا بالعدوان على “حوارة”
منها مكة وعسير.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على 9 مناطق بالمملكة
نحو أثر تربوي مستدام.. “شؤون الأسرة” يطلق حملة الوالدية الفاعلة
مايكروسوفت تصدر تحديثًا كبيرًا لنظام التشغيل ويندوز Windows 11.. تعرف على المزايا
مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية
١٠:٠٩:٥٠ ص، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05: 53 ( تغ +3).​​​​​​​

اقرأ أيضًا:

اتهام أمريكا بإحداث زلزال تركيا.. تعرف على ترتيب المملكة في قائمة المخاطر

الزلزال على عمق 7 كيلومترات

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء “أونيكي شباط”.

وفي 6 من فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات.

وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.

اقرأ أيضًا:

انشطار للصخور وانهيار للتربة.. لن تصدق ما فعله الزلزال المدمر في ملاطية التركية

11 ألف هزة ارتدادية

ومن جهة أخرى، كشفت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء الأربعاء، أن تركيا تعرضت لـ 11020 هزة ارتدادية عقب الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد في 6 من فبراير الماضي.

استمرار أعمال الإنقاذ 

وحسب موقع “تركيا الآن” أفادت الهيئة بأن 6368 من أفراد البحث والإنقاذ ما زالوا يعملون في المنطقة، وتتواصل عمليات البحث عن ناجين، وإغاثة المتضررين، وفق وكالة “عمون”.

اقرأ أيضًا:

عدد قتلى زلزال تركيا يتخطى 52 ألفًا.. وإجلاء نحو مليوني شخص

آلاف العناصر 

وأشارت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ إلى أن هناك 234 ألفًا و636 شخصًا من إدارة الكوارث والطوارئ والشرطة والدرك والجيش وسيارات الإسعاف والأمن المحلي وفرق الدعم المحلية والمتطوعين والموظفين الميدانيين في مناطق الزلزال.

20 مليون شخص

وبلغ إجمالي عدد المتضررين من زلازل تركيا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى” نحو عشرين مليون شخص، ما بين ضحايا ومفقودين وعالقين ومتضررين.

وبالأمس، أعلن معهد الزلازل التركي، أنه سجل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة هطاي جنوبي البلاد.

الكلمات الدلالية:
أخبار الزلزال في تركيا خسائر زلزال تركيا خسائر زلزال سوريا درجة زلزال تركيا زلزال تركيا زلزال في تركيا زلزال يضرب تركيا ضحايا الزلزال في تركيا ضحايا الزلزال في سوريا عدد قتلى زلزال تركيا غازي عنتاب قوة زلزال تركيا كهرمان مرعش لحظة وقوع الزلزال في تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
الأمطار تُغرق “مشروع إسكان” بجازان لعدم وجود شبكة “تصريف”

الأمطار تُغرق “مشروع إسكان” بجازان لعدم وجود شبكة “تصريف”

٠٨:١٩ ص، الخميس، ١٨ سبتمبر ٢٠١٤
“هايلوكس” تصدم دوريتين أمنيتين ومركبة متوقفة بالجوف

“هايلوكس” تصدم دوريتين أمنيتين ومركبة متوقفة بالجوف

١١:٢١ م، الخميس، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٤
حقيقة أم مزيفة؟.. 6 خطوات للتأكد من دقة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل

حقيقة أم مزيفة؟.. 6 خطوات للتأكد من دقة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل

١٠:٤٠ ص، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
«السجون» تدرس مشروعاً يمكِّن النزيل من مغادرة الإصلاحية صباحاً والعودة مساءً

«السجون» تدرس مشروعاً يمكِّن النزيل من مغادرة الإصلاحية صباحاً والعودة مساءً

٠٧:٤٦ م، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *