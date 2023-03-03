زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية

تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05: 53 ( تغ +3).​​​​​​​

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الزلزال على عمق 7 كيلومترات

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء “أونيكي شباط”.

وفي 6 من فبراير الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات.

وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارًا ماديًا ضخمًا.

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11 ألف هزة ارتدادية

ومن جهة أخرى، كشفت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء الأربعاء، أن تركيا تعرضت لـ 11020 هزة ارتدادية عقب الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش جنوب شرق البلاد في 6 من فبراير الماضي.

استمرار أعمال الإنقاذ

وحسب موقع “تركيا الآن” أفادت الهيئة بأن 6368 من أفراد البحث والإنقاذ ما زالوا يعملون في المنطقة، وتتواصل عمليات البحث عن ناجين، وإغاثة المتضررين، وفق وكالة “عمون”.

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آلاف العناصر

وأشارت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ إلى أن هناك 234 ألفًا و636 شخصًا من إدارة الكوارث والطوارئ والشرطة والدرك والجيش وسيارات الإسعاف والأمن المحلي وفرق الدعم المحلية والمتطوعين والموظفين الميدانيين في مناطق الزلزال.

20 مليون شخص

وبلغ إجمالي عدد المتضررين من زلازل تركيا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى” نحو عشرين مليون شخص، ما بين ضحايا ومفقودين وعالقين ومتضررين.

وبالأمس، أعلن معهد الزلازل التركي، أنه سجل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة هطاي جنوبي البلاد.