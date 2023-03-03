فلسطين تُدين إطلاق الاحتلال سراح مستوطنين اتُهموا بالعدوان على “حوارة”

تواصل – واس:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام محكمة إسرائيلية على إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات في بلدة حوارة جنوب نابلس، بزعم عدم وجود أدلة.

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القضاء جزء من منظومة الاحتلال

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن “قرار المحكمة الإسرائيلية، دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.

وتابعت أن ذلك إثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها.

كما أنها توفر الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجّع عناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين”.

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استشهاد طفل في الضفة

ومن ناحية أخرى، استشهد طفل فلسطيني، مساء أمس، برصاص قوات الاحتلال في بلدة عزون بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: أن الطفل نضال سليم 15 عاماً استشهد برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة عزون في قلقيلية وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين.

كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح وصفت بعضها بالخطيرة خلال عملية الاقتحام للبلدة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 67 شهيداَ.

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