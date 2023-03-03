الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش التركية
فلسطين تُدين إطلاق الاحتلال سراح مستوطنين اتُهموا بالعدوان على “حوارة”
منها مكة وعسير.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على 9 مناطق بالمملكة
نحو أثر تربوي مستدام.. “شؤون الأسرة” يطلق حملة الوالدية الفاعلة
مايكروسوفت تصدر تحديثًا كبيرًا لنظام التشغيل ويندوز Windows 11.. تعرف على المزايا
مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق ليوم الجمعة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فلسطين تُدين إطلاق الاحتلال سراح مستوطنين اتُهموا بالعدوان على “حوارة”

فلسطين تُدين إطلاق الاحتلال سراح مستوطنين اتُهموا بالعدوان على “حوارة”

فلسطين تُدين إطلاق الاحتلال سراح مستوطنين اتُهموا بالعدوان على “حوارة”
١٠:٠٧:٥٤ ص، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام محكمة إسرائيلية على إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات في بلدة حوارة جنوب نابلس، بزعم عدم وجود أدلة.

اقرأ أيضًا:

وتقتحم جنين.. قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا في الضفة الغربية

القضاء جزء من منظومة الاحتلال

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن “قرار المحكمة الإسرائيلية، دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.

وتابعت أن ذلك إثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها.

كما أنها توفر الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجّع عناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين”.

اقرأ أيضًا:

محتجون يهود يحاصرون زوجة رئيس وزراء دولة الاحتلال بسبب الفساد

استشهاد طفل في الضفة

ومن ناحية أخرى، استشهد طفل فلسطيني، مساء أمس، برصاص قوات الاحتلال في بلدة عزون بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: أن الطفل نضال سليم 15 عاماً استشهد برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة عزون في قلقيلية وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين.

كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح وصفت بعضها بالخطيرة خلال عملية الاقتحام للبلدة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 67 شهيداَ.

اقرأ أيضًا:

قوات الاحتلال تقتحم أريحا وتطلق الرصاص على الفلسطينيين

الكلمات الدلالية:
استشهاد طفل فلسطيني الإرهاب الاحتلال الخارجية الفلسطينية الشهداء الفلسطينيين الضفة الغربية بلدة حوارة فلسطين قضاء الاحتلال قوات الاحتلال محاكم الاحتلال

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة مقيم مصري غرقاً في خزان مياه بـ«المهد».. وتوقُّعات بوجود شبهة جنائية

وفاة مقيم مصري غرقاً في خزان مياه بـ«المهد».. وتوقُّعات بوجود شبهة جنائية

١٠:٣٤ م، الأثنين، ١٩ سبتمبر ٢٠١٦
شرطة جازان تحقق مع أب طعن ابنه بسكين

شرطة جازان تحقق مع أب طعن ابنه بسكين

٠٤:٤٩ م، الثلاثاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤
خبير يُحذر من خفاش الفاكهة: سريع التكاثر وشديد الأذى (فيديو)

خبير يُحذر من خفاش الفاكهة: سريع التكاثر وشديد الأذى (فيديو)

٠٤:٣٥ م، الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
«هيئة الرياض» تضبط بالجرم المشهود مروج مجسمات أعضاء جنسية

«هيئة الرياض» تضبط بالجرم المشهود مروج مجسمات أعضاء جنسية

١٢:٠١ ص، الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *