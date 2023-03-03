منها مكة وعسير.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على 9 مناطق بالمملكة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

هطول أمطار رعدية

وقال المركز إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

وأكد أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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سحب رعدية ممطرة

وأشار إلى أن الفرصة تتهيأ لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، وحائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الرياح السطحية

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والجوف، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة تبوك.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى أكثر من 45 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

وتابع أن حالة البحر خفيف الموج ومتوسط الموج إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.