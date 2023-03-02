مايكروسوفت تصدر تحديثًا كبيرًا لنظام التشغيل ويندوز Windows 11.. تعرف على المزايا

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أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثاً جديداً لنظام التشغيل Windows 11 مع خاصية الدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلق الخبير التقني فيصل السيف على التحديث الجديد، بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “”أصدرت مايكروسوفت تحديثاً كبيراً لنظام التشغيل Windows 11 مع العديد من المزايا”.



وأضاف أن من مزايا التحديث الجديد ما يلي:

مزايا تحديث ويندوز 11

– إضافة بحث Bing المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى شريط المهام

– يتضمن التحديث أيضاً تحسينات على widgets

– دعم خاصية وضع اللمس

– تسجيل الشاشة وغيرها من المزايا

وأشار فيصل السيف، إلى أن المميزات الجديدة متوفرة اليوم عبر Windows Update.

ماذا تعرف عن ويندوز 11

ويندوز 11 (Windows 11)‏ هو إصدار رئيس لنظام التشغيل ويندوز إن تي طورته شركة مايكروسوفت أعلن عنه بتاريخ 24 يونيو 2021، خلفًا لويندوز 10، الذي تم إصداره قبل 6 سنوات.

ويتوفر ويندوز 11 كترقية مجانية لأجهزة ويندوز 10 المتوافقة من خلال تحديثات ويندوز المعتمدة من مايكروسوفت.

مزايا ويندوز 11

يُتيح نظام التشغيل ويندوز 11 للمستخدمين تخصيص الألوان وتخصيص (قائمة البدء) Start Menu عن طريق نقل بعض العناصر وإزالة بعضها، وإضافة أدوات جديدة إلى القائمة.

كما يُتيح تخصيص دقة الشاشة، وغيرها العديد من خيارات التخصيص التي يمكن للمستخدمين إعدادها بالطريقة المفضلة لديهم.

تخصيص قائمة البدء في ويندوز 11

افتراضيًا، تعرض (قائمة البدء) Start Menu في ويندوز 11 ثلاثة صفوف من أيقونات التطبيقات في الأعلى، والملفات التي فتحتها آخرًا في الجزء السفلي، وأيقونة زر الطاقة في الجهة اليُمنى من صورة حسابك واسمك.

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