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من المسافة صفر.. غواص يوثق مشاهد مذهلة لسمكة قرش عملاقة

من المسافة صفر.. غواص يوثق مشاهد مذهلة لسمكة قرش عملاقة

من المسافة صفر.. غواص يوثق مشاهد مذهلة لسمكة قرش عملاقة
٠٢:٢٣:٢٤ ص، الجمعة، ١١ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا غير متوقع لغواص يقوم بتوثيق مقطع فيديو لسمكة قرش عملاقة.

الغواص وسمكة القرش:

وبحسب ما تم تداوله فقد تمكن غواص في جنوب إفريقيا من التقاط مقطع فيديو بشكل قريب جدا لسمكة قرش بيضاء ضخمة.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله سمكة القرش عن مسافة قريبة جدا، كشفت عن حجمها الضخم وقوة أسنانها وشكلها المخيف.

 

صيادو التونة:

كما وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام مشهدا غير متوقع لمئات من أسماك القرش والتي كانت في مواجهة من صيادي التونة:

وبحسب ما تم تداوله، فقد واجه صيادون خلال رحلة لصيد سمكة التونة صفراء الزعانف قبالة سواحل لويزيانا بالولايات المتحدة منافسة كبيرة مع عدد كبير من أسماك القرش التي  كانت تبحث عن وجبة.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله أسماك القرش وهي تتحركة بكثرة وصورة سريعة ومتلاحقة تكشف عن شراستها وأنها تنتظر التهام وجبة تكفي شهيتها.

مداعبة القرش:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات صادمة لمحاولة رجل مداعبة صغير القرش في البحر، لكن كانت النهاية مؤلمة.

وأظهر الفيديو رجل يقف على مركب صغير رفقة أسرته على ما يبدو وبينما ظهر سمكة قرش صغيرة أعلى المياه بجوار المركب حاول مداعبتها واللهو معها.

وأثناء اللهو مع صغير القرش حاول الرجل رفعها من الماء ما دفعها إلى قضم إصبعه بشكل مؤلم، حيث ظهرت الدماء تسيل من يده بعد أن تركت السمكة إصبعه في مشهد مؤلم.

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الكلمات الدلالية:
أسماك القرش جنوب أفريقيا سمكة قرش غواص قاع المحيط

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