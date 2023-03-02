توقعات الطقس: أمطار على العاصمة المقدسة وحائل والجموم حتى التاسعة مساءً

تواصل- فريق التحرير:

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

رياح سطحية وتدني في الرؤية:

تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنِ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة من مساءً اليوم.

كما هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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