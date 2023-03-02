الثانية خلال أسبوعين.. كرة حديدية ضخمة تثير الرعب بجزيرة يابانية (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

عثرت القوات اليابانية على كرة حديدية ضخمة مجهولة المصدر خلال أسبوعين، ما اثار الرعب مجددا عقب العثور على أخرى قبل عدة أيام.

كرة حديدية ضخمة:

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، إعلان اليابان مجددا مجدداً العثور على كرة حديدية ضخمة بأحد كهوف جزيرة تاكوناشيما عند ساحل كاميزو جنوب غرب البلاد.

وبحسب الفيديو أصبح لون الكرة برتقاليا من الصدأ، وهي مجهولة المصدر، حيث يتم عمل تحقيق لمعرفة هويتها ومن أين أتت.

كرة ضخمة بسواحل مدينة هاماماتسو:

عثرت امرأة يابانية صباح اليوم على كرة حديدية مجهولة قطرها 1.5 متر بأحد سواحل مدينة هاماماتسو فاتصلت بالشرطة التي أتت وطوقت المكان ومنعت الاقتراب من المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو وجود كرة ضخمة، على شاطئ البحر بمدينة هاماماتسو، ويلدو لون سطحها أشبه بالرمال، وقد حضر عناصر الأمن لفحص الجسم وأرسلوا صور لخبراء في الجيش لتفسير هذا الجسم الغامض.

أجسام طائرة مجهولة:

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان لها أن تحليلًا جديدًا لأجسام طائرة مجهولة حلقت في المجال الجوي الياباني في السنوات الأخيرة، يشير “بقوة” إلى أنها كانت مناطيد تجسس صينية.

تحليل الأجسام الطائرة:

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية، أنه “بعد تحليل معمّق أكثر لأجسام طائرة بشكل منطاد رصدت في السابق في المجال الجوي الياباني، توصلنا إلى أنها يُفترض بقوة أنها كانت مناطيد استطلاع مسيرة أرسلتها الصين”.

وتابعت أنه تم عمل مجموعة من البحث والتحاليل الإضافية “شملت مناطيد رصدت في نوفمبر 2019 ويونيو 2020 وسبتمبر 2021”.

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