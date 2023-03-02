157.8 مليار ريال يوميًا..57.3 تريليون ريال تحويلات “سريع” خلال 2022

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كشفت بيانات البنك المركزي، تراجع قيمة التحويلات المنفذة بين المصارف في المملكة عبر النظام السعودي للتحويلات السريعة “سريع” 1.4 في المائة، بما يعادل 797.5 مليار ريال خلال العام الماضي 2022، لتبلغ 57.31 تريليون ريال، مقابل 58.11 تريليون ريال في 2021.

المتوسط الشهري للتحويلات

وبلغ المتوسط الشهري للتحويلات بين المصارف عبر نظام سريع نحو 4.73 تريليون ريال، بينما بلغ متوسط ما تم تحويله يوميا نحو 157.8 مليار ريال، ونحو 6.6 مليار كل ساعة، ما يدل على ضخامة الاقتصاد السعودي والملاءة المالية للمؤسسات والأفراد.

وبلغ حجم التحويلات الفورية التي بدأ تطبيقها في 21 شباط (فبراير) من 2021، نحو 295 مليار ريال، بما يعادل 0.9 في المائة من إجمالي تحويلات نظام سريع.

في سياق متصل، توزعت تحويلات نظام سريع خلال 2022 إلى 77 في المائة “44.21 تريليون ريال” تحويلات بين المصارف، و19 في المائة “10.7 تريليون ريال” مدفوعات العملاء، و0.9 في المائة مدفوعات فورية.

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وبالنسبة للمدفوعات بين المصارف فتراجعت بنسبة 9 في المائة، حيث كانت 48.5 تريليون ريال في 2021، بينما ارتفعت تحويلات مدفوعات العملاء 20.5 في المائة، بعد أن كانت 8.9 تريليون ريال في 2021.

وبلغ حجم التحويلات بين المصارف في المملكة عبر نظام سريع خلال 25 عاما “منذ 1998 حتى 2021” نحو 908.9 تريليون ريال، كان أضخمها 2012 بقيمة 65.4 تريليون ريال، فيما كان أقلها 1998 بقيمة 4.9 تريليون ريال.

تضاعف التحويلات المالية

وتضاعفت التحويلات المالية السريعة في السعودية أكثر من 173 مرة خلال 25 عاما، حيث كانت 5.25 تريليون ريال في 1998.

يذكر أن “البنك المركزي” أطلق نظام المدفوعات الفورية في 21 من شباط (فبراير) 2021، الذي يمكن المؤسسات المالية والشركات والأفراد من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة فوريا على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وهو ما لم يكن متاحا قبل النظام، ما يقلل التكلفة والاعتماد على النقد، ويعزز التنمية الاقتصادية.

وتم تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة والمعروف اختصارا بـ”سريع” 14 مايو 1997، وهو من أحدث نظم المدفوعات والتسويات المصرفية في مجال الأعمال المصرفية “الإلكترونية”.

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