بعد بدء الإجازة المدرسية.. منتزه الملك فهد بنجران متعة حقيقية وسط الطبيعة الخلابة

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يعدّ متنزه الملك فهد بمنطقة نجران “غابة سقام”، أحد الخيارات الترفيهية السياحية لأهالي وزوّار المنطقة، خصوصاً مع قرب بدء الإجازة المدرسية، واعتدال الأجواء بنجران.

متعة حقيقة وسط الطبيعة

ويجد الزائر لهذا المكان متعة حقيقية ومتنفساً ترفيهياً طبيعياً، يقضي فيه أوقاتاً ممتعة وجميلة سواء بصحبة الأصدقاء أو العائلة، حيث الطبيعة الخلابة، والأشجار الوارفة، والهواء العليل.

أشجار متنوعة

ويضم المتنزه بين جنباته العديد من أشجار النخيل والسمر والسدر والسلم، وأشجار الظل، وغيرها من الأشجار، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، والنوافير المائية، والمرافق الخدمية، والألعاب المخصصة للأطفال، والممرات الخاصة برياضة المشي وركوب الدراجات.

زوار من داخل وخارج المملكة

يمتد منتزه الملك فهد بنجران، على مساحة أربعة آلاف متر مربع وسط غابة سقام جنوب مدينة نجران، وهو أحد أهم الوجهات السياحية في المنطقة، حيث يتوافد عليه الزوار من داخل وخارج المملكة خصوصاً في الأجواء المعتدلة والباردة مع انخفاض درجات الحرارة وبدء تساقط الأمطار، حيث تكثر زيارة العوائل للجلوس والتمتع بالطبيعة والشواء بينما الأطفال يركضون ويلعبون.

الأنشطة التي يمكن القيام بها

1- جولة ممتعة في أرجاء المنتزه

أجمل بداية ليومك الذي ستقضيه في هذا المنتزه هي التجوّل للتعرّف على جميع ما يحتويه، حيث سيوفّر لك فرصة للتخطيط لسير باقي اليوم بالطريقة المناسبة، وبالتأكيد لن تُقاوم تأمُّل العديد من الأشياء التي ستُصادفها خلال تجوّلك، كتلك الأشجار الكبيرة و المساحات الخضراء الواسعة.

2- بِرك مائية واستراحات

ورُبما انجذبت أكثر لما تزدان به الحديقة من برك مائية رائعة، وإن شعرت بأنك بحاجة للاستراحة، فسوف تجد العديد من أماكن الجلوس المُنتشرة في مناطق الحديقة كافة.

3- ممارسة رياضة المشي

لك أن تتوقع المتعة التي ستحصل عليها عند تأدية بعض الأنشطة الحركية وسط الأجواء الطبيعية الخلابة ، إذ أن حديقة النافوره بمنتزه الملك فهد تُوفّر مسارات خاصة بالمشي.

4- التقاط الصور مع الأشجار الرائعة

كما يمكنك التقاط الصور التذكارية وسط الأشجار الرائعة والمناظر الخلابة والمساحات الخضراء التي يتميز بها منتزه الملك فهد بنجران.

5- ألعاب الأطفال وركوب الدراجات

يوجد بالمنتزه العديد من الألعاب التي يمكن لأطفالك التمتع بها وقضاء وقت جميل رفقة عائلتك معهم، كما تغطي المنتزه أشجار السمر والسدر.

ويتميز بمسطحاته الخضراء الشاسعة وأنواع الشجيرات والورود وتم زراعة 6000 متر مربع من الانجيلة الطبيعية.

كما تتوفر الممرات التي تمكن عشاق المشي والرياضات المتنوعة من ممارسة هواياتهم مثل ركوب الدراجات.

6- حديقة ضوئية

أنشأت أمانة المنطقة حديقة ضوئية بالمنتزه بمساحة تزيد عن 26 ألف متر مربع، وتم توفير مظلات مضاءة بشكل كامل وممشى مطاطي محيط بالحديقة ونوافيرها البديعة.

7- مجسمات تراثية

ويوجد في المنتزه مجسمات ترتبط بالتراث النجراني عبارة عن مجسمات تراثية تحيط بها 21 مسطحاً أخضر بمساحة 300 ألف متر وقد تم زراعة 5.400 شجرة مختلفة مثل النخيل والزيتون والكافور والبونسيانا والمرخ والأراك.

كما تم تزويد المنتزه بشبكة ري مركزية متكاملة تغذيها ست آبار ارتوازية يتم التحكم بها عبر الحاسب الآلي.

أوقات العمل

مفتوح يومياً على مدار الساعة

أسعار الدخول

دخول مجّاني

موقع منتزه الملك فهد بنجران

يمكنك الوصول إلى منتزه الملك فهد بنجران عبر خرائط جوجل من خلال الضغط هنا

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