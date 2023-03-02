شاهد.. سيول عارمة جنوب مكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول العارمة جنوب مكة المكرمة، مساء أمس الخميس.

ووثق المقطع، جريان للسيول العارمة في أحياء جنوب مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

حالة من التقلبات الجوية

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم.

وأوضح المركز، أن الحالة الجوية تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في درجات الحرارة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تبدأ السبت وتستمر حتى يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.

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