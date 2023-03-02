إصابة العشرات بالجرب في دولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

كشفت الصحة الأردنية عن إصابة الشعرات بالجرب، في عدة مناطق، منوهة أن المرض متوطن بالبلاد.

وبحسب ما ذكرته “رؤيا”، صرح مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، أن المديرية سجلت 68 حالة إصابة بالجرب في الأردن خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن من بين الحالات 47 إصابة في الأغوار الجنوبية و21 إصابة في محافظة العقبة.

انتشار الجرب في الأردن:

ونوه أن أن مرض الجرب، طُفيلي ينشط في الليل ولا يُرى في العين المجردة، ولا يعيش خارج جسم الإنسان أكثر من يومين، مؤكدا أن المرض لا ينتقل من الحيوان إلى الإنسان.

كما بيّن أن الإصابة بالجرب تسجل عادة بين كبار السن والأطفال، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المناعة.

وأشار إلى أن مرض الجرب لا يحتاج إلى دخول المستشفى، وأن علاجه متوفر في جميع المستشفيات والمراكز الصحية.

وكشف في تصريحاته أيضا أنه ينتقل عن طريق التلامس المباشر بين جلد المصاب والشخص الآخر لمدة زمنية طويلة، إضافة إلى استعمال الأدوات الشخصية لأحد المصابين.

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