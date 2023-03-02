مع اقتراب الصيف.. استشاري يوجه نصائح للوقاية من تصبغات البشرة

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وجه د. متعب التميمي استشاري طب الجلدية، مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من مشاكل تصبغ الجلد لاسيما مع اقتراب فصل الصيف.

وقال التميمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا تضع المعطرات على البشرة مباشرةً سواء المسك أو الصندل أو البرقموت… إلخ”.

العطور تسبب التصبغات

وأضاف متعب التميمي “كل هذه العطور تسبب تصبغات مزمنة ومشوهة للبشرة، خصوصًا إذا صاحب ذلك التعرض لأشعة الشمس”.

وختم د. متعب التميمي بقوله “نصيحة.. ضع العطر على ملابسك وليس على جلدك”.

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مخاطر التعرض لأشعة الشمس

وفي وقت سابق، حذرت د. نجلاء عبدالله الدوسري استشارية الأمراض الجلدية من خطورة التعريض لأشعة الشمس في فصل الصيف.

وقالت الدوسري، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “التعرض لأشعة الشمس يسبب خلل في الحمض النووي لخلايا الجلد.

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وأضافت “من لطف الله يستطيع جلدنا تصحيح الخطأ، لكن مع تكرار التعرض لغرض التشمس قد لا يستطيع الجلد تصحيح الخطأ ويحدث خلل في الجلد على شكل:

1- تجاعيد

2- تصبغات

3- سرطان الجلد

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