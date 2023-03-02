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مشهد يفوق الوصف.. مئات من أسماك القرش وجها لوجه مع صيادي التونة (فيديو)
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مشهد يفوق الوصف.. مئات من أسماك القرش وجها لوجه مع صيادي التونة (فيديو)

مشهد يفوق الوصف.. مئات من أسماك القرش وجها لوجه مع صيادي التونة (فيديو)

مشهد يفوق الوصف.. مئات من أسماك القرش وجها لوجه مع صيادي التونة (فيديو)
١١:٣٣:٤٥ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام مشهدا غير متوقع لمئات من أسماك القرش والتي كانت في مواجهة من صيادي التونة:

أسماك القرش وصيادو التونة:

وبحسب ما تم تداوله، فقد واجه صيادون خلال رحلة لصيد سمكة التونة صفراء الزعانف قبالة سواحل لويزيانا بالولايات المتحدة منافسة كبيرة مع عدد كبير من أسماك القرش التي  كانت تبحث عن وجبة.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله أسماك القرش وهي تتحركة بكثرة وصورة سريعة ومتلاحقة تكشف عن شراستها وأنها تنتظر التهام وجبة تكفي شهيتها.

مداعبة القرش:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات صادمة لمحاولة رجل مداعبة صغير القرش في البحر، لكن كانت النهاية مؤلمة.

وأظهر الفيديو رجل يقف على مركب صغير رفقة أسرته على ما يبدو وبينما ظهر سمكة قرش صغيرة أعلى المياه بجوار المركب حاول مداعبتها واللهو معها.

وأثناء اللهو مع صغير القرش حاول الرجل رفعها من الماء ما دفعها إلى قضم إصبعه بشكل مؤلم، حيث ظهرت الدماء تسيل من يده بعد أن تركت السمكة إصبعه في مشهد مؤلم.

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الكلمات الدلالية:
اسماك القرش الولايات المتحدة زعانف صفراء سواحل لويزيانا صياد التونة

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