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انشطار للصخور وانهيار للتربة.. لن تصدق ما فعله الزلزال المدمر في ملاطية التركية
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انشطار للصخور وانهيار للتربة.. لن تصدق ما فعله الزلزال المدمر في ملاطية التركية

انشطار للصخور وانهيار للتربة.. لن تصدق ما فعله الزلزال المدمر في ملاطية التركية

انشطار للصخور وانهيار للتربة.. لن تصدق ما فعله الزلزال المدمر في ملاطية التركية
١١:٢٩:٥٩ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت صحف تركية عن حجم الدمار الذي خلّفه الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” يني شفق” التركية، فقد أحدث الزلزال المدمر جنوبي تركيا شقوقا في مزرعة مشمش وجبل بقضاء “دارينده” التابع لولاية ملاطية.

شقوق وانهيار للتربة:

ورصد فريق وكالة الأناضول الشقوق التي تشكلت في المزرعة والجبل جراء الزلزال الذي وقع في 6 فبراير الماضي.

وفي التفاصيل  تسبب الزلزال في سقوط صخور وحدوث انهيارات في التربة ببعض مناطق “دارينده”.

وأفاد أحمد كول، أحد سكان المنطقة، أن الصخور سقطت نحو المنازل عقب الزلزال.

وتابع قائلا : “لم نر مثل هذا الأمر أبدا في المنطقة سابقا، وكأن الجبل انقسم إلى جزأين”.

كما ذكر أيضا أحد السكان، أن الشقوق ظهرت في الجبل بعد الزلزال الثاني ما أدى إلى سقوط صخور كبيرة.

وضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات في 6 فبراير الماضي.

وتبع  الزلزالان آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وتدمير مئات المباني.

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الكلمات الدلالية:
أخبار الساعة أخبار تركيا انشقاق الصخور انهيار التربة زلزال تركيا ملاطية هزات ارتدادية

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