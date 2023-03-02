الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
أمريكا تشعل غضب الصين بصفقة عسكرية مع تايوان
مشهد يفوق الوصف.. مئات من أسماك القرش وجها لوجه مع صيادي التونة (فيديو)
انشطار للصخور وانهيار للتربة.. لن تصدق ما فعله الزلزال المدمر في ملاطية التركية
احذر زيادة الوزن.. دولة خليجية تتصدر قائمة الدول العربية “الأكثر بدانة”
توقعات الأرصاد: تقلبات جوية على معظم المناطق من السبت إلى الأربعاء
ترقية 1207 أفراد بمختلف الرتب بالمديرية العامة للسجون

الرئيسية

 /

دولي

 /

أمريكا تشعل غضب الصين بصفقة عسكرية مع تايوان

أمريكا تشعل غضب الصين بصفقة عسكرية مع تايوان

أمريكا تشعل غضب الصين بصفقة عسكرية مع تايوان
١١:٤١:٠٦ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، غضب بلاده الشديد، بسبب مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة لتايوان.
وقال متحدث الخارجية الصينية، إن على الولايات المتحدة وقف مبيعات الأسلحة والاتصالات العسكرية مع الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي.

العلاقات مع أمريكا في خطر

وعلق ماو على الصفقة المعلنة مؤخرا من جانب واشنطن لتايوان، قائلا: “تقوض مبيعات الأسلحة الأمريكية بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، والعلاقات الصينية الأمريكية، والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.

وأضاف ماو قائلا :” إن بكين ستواصل اتخاذ “إجراءات حازمة وقوية” لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية”.

وعارضت بكين بانتظام مبيعات الأسلحة الأمريكية أو الاتصالات الرسمية مع تايوان.

صفقة بقيمة 619 مليون دولار

وأعربت الحكومة التايوانية عن “خالص امتنانها” للولايات المتحدة بعد أن وافقت إدارة بايدن على صفقة أسلحة محتملة تقدر قيمتها بنحو 619 مليون دولار لتايوان، بما في ذلك صواريخ لطائرات “F-16” المقاتلة.

قدرات قتالية عالية

وقال وزير دفاع تايوان في بيان الخميس: “يمتلك سلاح الجو قدرات قتالية كاملة مع نوعي الصواريخ اللذين وافقت الولايات المتحدة على بيعهما هذه المرة”، وتابع: “إلى جانب السماح لنا بالدفاع عن مجالنا الجوي بشكل فعال ضد استفزازات الجيش الشيوعي، فإنه يساعدنا أيضًا في تخزين الأسلحة وتعزيز قدرتنا الدفاعية”، حسب تعبيره.

وأضاف الوزير قائلا: “إن تزويد بلادنا بالسلاح الدفاعي هو أساس الحفاظ على السلام الإقليمي، ووزارة الدفاع الوطني تعرب عن خالص امتناننا للولايات المتحدة”، على حد قوله.

اقرأ أيضا

بيان مهم من سفارة المملكة في الصين.. ما الأمر؟

الكلمات الدلالية:
أسلحة أمريكية أمريكا الصين تايوان صفقة عسكرية

مواد ذات صلة

المزيد
39 دولة تطالب الصين باحترام حقوق «مسلمي الإيغور» والتوقف عن هدم المساجد

39 دولة تطالب الصين باحترام حقوق «مسلمي الإيغور» والتوقف عن هدم المساجد

٠٨:٤١ ص، الأربعاء، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٠
باكستان تتهم دبلوماسييْن هنديين بـ«التجسس» وتعتزم طردهما

باكستان تتهم دبلوماسييْن هنديين بـ«التجسس» وتعتزم طردهما

٠٣:٥٨ م، الأربعاء، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٦
عضو بالمكتب الإعلامي بقصر بشار يعلن انشقاقه

عضو بالمكتب الإعلامي بقصر بشار يعلن انشقاقه

٠٨:٥٠ م، الأثنين، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٢
قطر.. خادمة آسيوية تغرق رضيعة في غسالة ملابس

قطر.. خادمة آسيوية تغرق رضيعة في غسالة ملابس

٠٦:٤٥ م، الأربعاء، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *