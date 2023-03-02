احذر زيادة الوزن.. دولة خليجية تتصدر قائمة الدول العربية “الأكثر بدانة”

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كشف مرصد السمنة العالمي عن إحصاءات محدثة حول معدلات السمنة في جميع أنحاء العالم.

وضمت القائمة التي كشف عنها مرصد السمنة العالمي دولا عربية في مراكز متقدمة من الترتيب.

الكويت في المقدمة:

وبحسب بيانات مرصد السمنة العالمي، فإن الكويت تأتي في المركز الأول من حيث معدلات السمنة للرجال في الدول العربية بـ 34.28%.

كما تحتل المركز 15 في الترتيب العالمي للسمنة بين الرجال البالغين، ضمن 200 دولة حول العالم.

وتليها قطر في المركز 16 عالميا والثانية عربيا، بمعدل سمنة يبلغ 33.46%.

الأردن ولبنان:

بينما يأتي الأردن في المركز 23، والرابعة عالميا بمعدل 29.17%، ثم الإمارات في المركز 26 وفقا للترتيب العالمي للسمنة عند الرجال، وبالترتيب الخامس من حيث الدول العربية، بمعدل 28.44%.

فيما يأتي لبنان في المركز 27 عالمياً، ثم فلسطين في المركز 31، والبحرين في المركز 34، وليبيا في المركز 38، والعراق في المركز 55، ثم عمان في المركز 60، ومصر 61.

بينما تحتل سوريا المركز 77، تليها المغرب بالمركز 85، ثم تونس 89، واليمن 127، وبعد ذلك موريتانيا 141 وفي النهاية السودان في المركز 174.

السمنة عند النساء:

وفيما يتعلق بمعدلات السمنة عند النساء في العالم العربي، فإن الكويت تتصدر الترتيب العربي أيضا وتحتل المركز 14 عالميا.

وجاءت قطر في المركز 15، وبعدها الأردن في المركز 16، ومصر بعدهم في المركز 19، ثم الإمارات في المركز 20، وليبيا في المركز 22.

بينما تحتل فلسطين المركز 25 في معدلات السمنة عند النساء، ثم لبنان 27، وبعدها العراق 28، والبحرين 29.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للسمنة لنشر المزيد من الوعي حول مخاطر البدانة وزيادة الوزن، وذلك في الرابع من مارس كل عام.

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