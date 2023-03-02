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ترقية 1207 أفراد بمختلف الرتب بالمديرية العامة للسجون
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ترقية 1207 أفراد بمختلف الرتب بالمديرية العامة للسجون

ترقية 1207 أفراد بمختلف الرتب بالمديرية العامة للسجون

ترقية 1207 أفراد بمختلف الرتب بالمديرية العامة للسجون
١١:١٦:٥٢ م، الخميس، ١٠ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، اليوم الخميس، قرارًا بترقية (1207) أفراد من منسوبي المديرية العامة للسجون، ابتداءً من تاريخ 1444/07/01هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع سجون المملكة.

وأعرب اللواء الدويش عن شكره لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على دعم سموِّه منسوبي الوزارة كافة بمختلف القطاعات الأمنية.

تهنئة الأفراد المُترقين

وهنَّأ اللواء الدويش الأفراد المُترقين سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية عونًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والملك والوطن ، داعيًا الله – سبحانه وتعالى – أن يحفظ وطننا وقيادته، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

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وقبل أسابيع، وبتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، أصدر مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية عدد 22 ألفا و819 رجل أمن، للرتب التي تلي رتبهم، وذلك بمختلف التخصصات.

تصريح مدير الأمن العام

ورفع الفريق البسامي بالغ الشكر والتقدير والامتنان، للقيادة الرشيدة -حفظهم الله- لما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة، تمثل حافزا أساسيا للارتقاء بأداءهم.

وفي الوقت نفسه، تمنى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمور بهم.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اخبار السعودية المديرية العامة للسجون ترقيات وزارة الداخلية

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